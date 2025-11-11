Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El alcalde de Cullera se rinde al fenómeno Rosalía y "La Revuelta": "Maravilla"

La artista eclipsó las redes sociales durante su visita al programa de David Broncano

Rosalía, durante su visita en &quot;La Revuelta&quot;.

Rosalía, durante su visita en "La Revuelta". / RTVE

Levante-EMV

Alzira

La visita de Rosalía ayer al programa de "La Revuelta", presentado por David Broncano, se convirtió en el espacio más visto de la televisión con un 20 % de share. La emisión también fue comentada a través de las redes sociales, donde los seguidores de la artista no dudaron en elogiar su talento y compartir algunos de los momentos del programa.

El sketch en el que participaron personalidades relevantes como Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Estopa o Carmen Machi fue uno de los momentos más aplaudidos del programa. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también se rindió a esta escena, que compartió en la red social X (antiguo Twitter) y que acompañó con la palabra "Maravilla".

