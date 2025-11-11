Alzira mostra el seu compromís amb els Premis Literaris Ciutat d’Alzira
El regidor Israel Pérez destaca que "s’ha tornat a demostrar que els premis es consoliden com un dels esdeveniments culturals més importants del territori valencià”
Divendres passat el Gran Teatre d’Alzira va vibrar amb la 37a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que han esdevingut un espai de cultura que reforça Alzira com a ciutat clau per a la cultura i literatura valencianes. El regidor de Cultura, Israel Pérez, valora que “enguany han comptat amb una participació i una implicació excepcional de la ciutadania i s’ha tornat a demostrar que els premis es consoliden com un dels esdeveniments culturals més importants del territori valencià”.
La gala de lliurament, celebrada al Gran Teatre, va congregar centenars de persones entre autors, lectors, institucions, mitjans de comunicació i públic en general. Pérez manifesta que “veure el teatre ple, amb un ambient d’il·lusió i orgull col·lectiu, és la millor recompensa per a tots els qui treballem per a fer de la cultura un pilar fonamental de la nostra ciutat”.
“Cada manuscrit rebut és una mostra de confiança en el certamen i en el paper que Alzira juga com a capital cultural valenciana"
Enguany s’han presentat més de 270 originals repartits entre totes les modalitats: novel·la, poesia, teatre, assaig, narrativa infantil i juvenil, divulgació científica i àlbum il·lustrat. Esta gran xifra d’obres és una prova clara de la vitalitat literària i del compromís dels autors i autores amb la nostra llengua i la nostra cultura. Pérez valora que “cada manuscrit rebut és una mostra de confiança en el certamen i en el paper que Alzira juga com a capital cultural valenciana. A més, la majoria dels guanyadors són escriptors valencians.”
Un dels moments més emotius de la gala va ser el lliurament del Premi Didín Puig, que enguany ha reconegut la tasca de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Amb este guardó, de votació popular, es reté homenatge a totes les persones que, amb esforç i solidaritat, van estar al costat de la ciutadania durant la dana i en tants altres moments de necessitat. La cultura, com la solidaritat, és també una manera de cuidar-nos com a poble.
També cal destacar l’èxit de les Jornades Culturals, que han acompanyat el certamen amb una gran participació de públic. Conferències, tallers, presentacions de llibres i activitats per a totes les edats han omplit la ciutat d’Alzira d’art, reflexió i convivència. Israel Pérez opina que “estes jornades han tornat a demostrar que la cultura no és cosa d’un dia, sinó un procés col·lectiu i compartit”.
Els Premis Literaris Ciutat d'Alzira són una iniciativa que va començar amb el somni d'una persona, Josep Gregori Sanjuan, que va fundar l'editorial Bromera fa 40 anys, i que es va posar a disposició de l'Ajuntament d'Alzira per tal d'impulsar-los. L’alcalde, Alfons Domínguez, també declara que “des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració d’Edicions Bromera en l’organització de l’esdeveniment, així com el suport de totes les entitats, centres educatius, col·lectius i veïns que han fet possible esta nova edició. El compromís de tota la ciutadania alzirenya ens anima a continuar treballant perquè els Premis Literaris Ciutat d’Alzira continuen creixent, atraient talent i projectant el nom d’Alzira arreu del territori”.
