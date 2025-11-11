Amistades Peligrosas rinde homenaje al desaparecido de Montserrat tras la dana: "Siempre en nuestros corazones, compañero"

El entorno de Francisco Ruiz, el vecino de 64 años de Montserrat desaparecido tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, no pierde la esperanza de encontrar su cuerpo 378 días después de la tragedia. Sus familiares, amigos y allegados mantienen viva su memoria mediante distintos escritos, en los que abordan sus vivencias y momentos compartidos para demostrar que Francisco, o Paco para los amigos, no es sólo una cifra más de esa catástrofe, sino que detrás de él se esconde una historia.

Francisco fue técnico de sonido de algunos artistas como Los Inhumanos o Amistades Peligrosas. De hecho, este último grupo ha querido recordarle en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparecen junto al desaparecido en un concierto en Colombia celebrado el 1993. Junto a la imagen, Amistades Peligrosas comparte las palabras de Alfonso Aguado, amigo de Francisco.

Este vecino de Montserrat, como ya informó este diario, fue visto por última vez cerca de un supermercado situado en un polígono de esta localidad junto a sus nietos, a los que pudo subir encima del coche antes de que el agua le arrastrara. El vehículo, que estaba siendo arrastrado por la fuerza del agua, se estrelló contra un árbol, por lo que pudo rescatar a su nieto de 10 años y a su nieta de cuatro. "Su hija Saray me contó que aún tiene pesadillas pensando en lo terrible que debió ser para él ver como se estaba ahogando y no podía hacer nada por salvar a sus nietos. Paco, queremos contarte allá donde estés que tu nieto es un héroe y consiguió salvar a su hermana y siguen los dos vivos gracia a ti. Tu hija Saray ha estado rebuscando en la caja donde guardabas tus recuerdos y me ha enviado esta foto para que te haga este pequeño homenaje en este pequeño muro del Facebook", explica su amigo en el post compartido por el dúo.

Presuntos Implicados, por su parte, también ha querido brindarle su pequeño homenaje a través de estas palabras. "Este es nuestro pequeño homenaje. siempre en nuestros corazones, compañero", señalan.

Búsquedas mensuales

La Guardia Civil realiza varias batidas mensuales en distintos puntos del cauce del Magro para dar con su paradero. Este diario acompañó a 16 agentes en una de sus búsquedas a finales de octubre. En este caso, la Guardia Civil peinó la partida del Casupet, en el término municipal de l'Alcúdia para encontrar alguna pista relacionada con el paradero de Francisco, una de las dos víctimas de la dana que todavía no han sido localizadas.