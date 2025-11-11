El CB Alginet se catapulta a la primera posición tras ganar al NB Torrent (70-63)

El Rigalli Alginet se coloca primero después del choque de líderes el pasado domingo ante el NB Torrent. Los de la Ribera Alta se impusieron por 70-63 en un encuentro que no se cerró hasta los minutos finales. Ambos equipos acudieron al pabellón de Alginet con cinco victorias y cero derrotas, pero fueron los locales quienes se llevaron el duelo y lograron seguir imbatidos para reafirmar su primera posición en este inicio de temporada.

El ambiente del partido fue único. Desde el punto de vista del aficionado, partidos como estos se pueden contar con los dedos de las manos. Desde el salto inicial la grada se volcó con una acción constante y frenética en pista. Fue un cruce de lo más interesante ya que, ambos equipos mostraron un estilo de juego similar: valiente y adelantado. Físico puro, del que no te deja pensar. Cada balón muerto era arañado, no existieron apenas jugadas sencillas.

Los dos conjuntos venían promediando 90 puntos, es decir, una anotación notable y rápida, en la que el objetivo es acorralar al rival en defensa con un juego ofensivo arremetedor. Sin embargo, el luminoso de camino a los vestuarios señalaba un 29-27 para los azules. Tanto el Rigalli Alginet como el NB Torrent sabían lo que se jugaban y por ello no podían permitirse flaquear en defensa lo más mínimo. Quizás los nervios por querer dar la primera estocada en el marcador fue lo que bajó los porcentajes de anotación hasta ese punto.

Lo cierto es que con la calidad de sus jugadores, los nervios no suelen tener un papel tan importante en dos equipos tan firmes y seguros como estos. La razón principal fue un trabajo defensivo superlativo, que achicaba el terreno de juego y plagaba de manos cualquier lanzamiento rival. La charla del mitad tiempo sería decisiva para conocer quien lograba el primer parcial del tercer cuarto.

En ese sentido, fue el Alginet quien tomó la delantera en la segunda parte con un parcial de 7-0 en 3 minutos. No era una escapada monumental, pero por el ritmo de puntos hasta ese momento, una pequeña racha podía marcar la diferencia. Tanto fue así que esa pequeña ventaja fue la que les permitió estar por encima, aunque perseguidos de cerca, el resto del partido. A falta de 2 para el final del tercer cuarto el Rigalli Alginet superó los 10 de ventaja en un 48-37, pero el Torrent apretó para acercarse a un 50-44 de camino al cuarto final.

Los decibelios partieron el medidor en el último periodo. El ambiente estaba lo suficientemente caldeado como para que una canasta, una recuperación, una buena acción o una decisión arbitral cuestionable encendiese el pabellón al máximo. La atmósfera creada en el pabellón recordaba esa tensión propia de los partidos de Leb Plata, con pequeños y mayores todos a una con su equipo.

En los momentos finales el Alginet estuvo verdaderamente acertado haciéndolo todo bien. Gracias a un par de buenas acciones desde el 6,75, una jugada de pizarra ejecutada al milímetro y un tapón en los 20 últimos segundos, el Rigalli Alginet protegió la ventaja hasta el final para cerrar el partido en un 70-63 que lo catapulta a la primera posición en solitario y lo mantiene imbatido durante seis encuentros.

Miguel Martínez fue el MVP con 21 de valoración, 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Djihad con 8 puntos y 4 rebotes y Javier Dalmau con 8 tantos y 5 rebotes, aportaron 9 de valoración. Alejandro Zurbriggen sumó 15 puntos y 4 rebotes y Marc Rodilla terminó con 7 puntos y 2 asistencias.