El CB Sueca se impone con comodidad al Elche (101-81)

El Velabasket CB Sueca se impuso al CBI Elche (101-81) en un partido muy serio, que destacó por la gran intensidad desde el primer minuto del choque. La intensidad defensiva y la rapidez en las transiciones ofensivas marcaron desde los primeros instantes del partido una diferencia en el marcador que obligaba al entrenador visitantes a solicitar un tiempo muerto para frenar el acierto del equipo suecano (10-2).

Los ilicitanos neutralizaron la diferencia, pero el equipo local con el impulso de Morata (15 puntos) y Marco (25 puntos y 12 rebotes) consiguió de nuevo distanciarse en el marcador para llegar al descanso con un resultado de 49-34.

En la reanudación, el Velabasket CB Sueca no perdió la concentración defensiva ni la eficacia anotadora con las aportaciones de Luengo (17 puntos) y Font (11 puntos), para llegar a final del tercer cuarto con una diferencia de 25 puntos que marcaba ya el desenlace del partido. En el último cuarto, el intercambio de canastas y la motivación de los jugadores suecanos propició una nueva victoria del equipo local por 101-81.

Por otra parte, destacar la victoria del junior autonómico Velabasket CB Sueca por 92-82 contra el segundo clasificado, el CBI Elche, manteniendo así el liderazgo del grupo B de la categoría.