Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CB Sueca se impone con comodidad al Elche (101-81)

El Valebasket jugó con gran intensidad desde el arranque y llegó al último cuarto con el partido sentenciado

Los jugadores del CB Sueca celebran la victoria al final del partido.

Los jugadores del CB Sueca celebran la victoria al final del partido. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Velabasket CB Sueca se impuso al CBI Elche (101-81) en un partido muy serio, que destacó por la gran intensidad desde el primer minuto del choque. La intensidad defensiva y la rapidez en las transiciones ofensivas marcaron desde los primeros instantes del partido una diferencia en el marcador que obligaba al entrenador visitantes a solicitar un tiempo muerto para frenar el acierto del equipo suecano (10-2).

Los ilicitanos neutralizaron la diferencia, pero el equipo local con el impulso de Morata (15 puntos) y Marco (25 puntos y 12 rebotes) consiguió de nuevo distanciarse en el marcador para llegar al descanso con un resultado de 49-34.

En la reanudación, el Velabasket CB Sueca no perdió la concentración defensiva ni la eficacia anotadora con las aportaciones de Luengo (17 puntos) y Font (11 puntos), para llegar a final del tercer cuarto con una diferencia de 25 puntos que marcaba ya el desenlace del partido. En el último cuarto, el intercambio de canastas y la motivación de los jugadores suecanos propició una nueva victoria del equipo local por 101-81.

Por otra parte, destacar la victoria del junior autonómico Velabasket CB Sueca por 92-82 contra el segundo clasificado, el CBI Elche, manteniendo así el liderazgo del grupo B de la categoría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents