El CB Sueca se impone con comodidad al Elche (101-81)
El Valebasket jugó con gran intensidad desde el arranque y llegó al último cuarto con el partido sentenciado
El Velabasket CB Sueca se impuso al CBI Elche (101-81) en un partido muy serio, que destacó por la gran intensidad desde el primer minuto del choque. La intensidad defensiva y la rapidez en las transiciones ofensivas marcaron desde los primeros instantes del partido una diferencia en el marcador que obligaba al entrenador visitantes a solicitar un tiempo muerto para frenar el acierto del equipo suecano (10-2).
Los ilicitanos neutralizaron la diferencia, pero el equipo local con el impulso de Morata (15 puntos) y Marco (25 puntos y 12 rebotes) consiguió de nuevo distanciarse en el marcador para llegar al descanso con un resultado de 49-34.
En la reanudación, el Velabasket CB Sueca no perdió la concentración defensiva ni la eficacia anotadora con las aportaciones de Luengo (17 puntos) y Font (11 puntos), para llegar a final del tercer cuarto con una diferencia de 25 puntos que marcaba ya el desenlace del partido. En el último cuarto, el intercambio de canastas y la motivación de los jugadores suecanos propició una nueva victoria del equipo local por 101-81.
Por otra parte, destacar la victoria del junior autonómico Velabasket CB Sueca por 92-82 contra el segundo clasificado, el CBI Elche, manteniendo así el liderazgo del grupo B de la categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- El alcalde de l'Alcúdia denuncia la divulgación de un cartel de 'Se busca vivo o muerto' con su foto
- El alcalde de Cullera, tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: 'Ni vergonya, ni cavaller...
- Accidente mortal en Sueca
- Alzira concentra la mayor desigualdad económica en pleno centro urbano
- El cartel de 'Se busca' con la foto del alcalde era una broma de Halloween, pedimos disculpas
- Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet