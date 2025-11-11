Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira

Detienen con 12 gramos de cocaína rosa al conductor de un patín que intentó saltarse un control policial

Dos patrullas persiguieron al arrestado, que también llevaba una báscula de precisión en un compartimento del vehículo de movilidad personal

Un vehículo de la Policía Local de Alzira, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Local de Alzira, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Pascual Fandos

Alzira

Agentes de la Policía Local de Alzira detuvieron este lunes por la noche al conductor de un patín eléctrico que intentó esquivar un control rutinario, lo que provocó una persecución por varias calles de la ciudad hasta que fue interceptado cuando ya había abandonado el patín y seguía su huida a pie. Los agentes requisaron al arrestado cerca de doce gramos de lo que se presume es cocaína rosa o “tusi” -una droga sintética muy peligrosa ya que mezcla distintas sustancias psicoactivas y cuyo consumo se extiende en el entorno del ocio nocturno- y una báscula de precisión.

La persecución y posterior arrestó se desencadenó cuando, según detallan fuentes policiales, una patrulla dio el alto a un patín eléctrico en el entorno del parque de l’Alquenència para verificar las características técnicas del vehículo, que les había llamado la atención por su tamaño.

El conductor, lejos de detenerse, según las mismas fuentes, se dio a la fuga, lo que provocó que dos patrullas iniciaran una persecución. El detenido abandonó el patín en la calle Goig del Poyo y siguió su huida a pie, hasta que fue interceptado por las fuerzas de seguridad en la calle Dr. José González, perpendicular a la anterior.

Los agentes recogieron el patín y, en un compartimento, encontraron varios dosis en bolsas de cocaína rosa y una báscula de precisión, mientras que en el registro practicado al arrestado también se localizaron otras dosis más, unos doce gramos en total. Los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública.

