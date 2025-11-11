Montserrat acoge la primera 'Trobada' de comunidades energéticas

La casa de la cultura de Montserrat acogerá el próximo sábado la I Trobada de Comunitats Energètiques a la Ribera, una jornada formativa y divulgativa cuyo objetivo principal es impulsar el conocimiento y la implantación de este tipo de agrupaciones que aprovechan la energía solar, así como fomentar la colaboración entre ciudadanía, técnicos municipales y entidades especializadas en la transición energética.

La jornada, organizada por la Comunitat Energètica Local (CEL) de Montserrat y el Àrea de l’Energia del Consorci de la Ribera, se presenta como como espacio formativo y divulgativo dedicado a impulsar el conocimiento, dar a conocer esta fórmula como herramienta de soberanía energética y transformación social, facilitar recursos prácticos y técnicos para la creación y dinamización de las CEL, proporcionar formación a personal técnico y político de los ayuntamientos para facilitar su papel dinamizador o visibilizar iniciativa pioneras en el territorio valenciano y crear red entre agentes implicados en la transición energética.

Tras el acto inaugural y la presentación de las entidades organizadoras, a las 10 de la mañana está prevista la ponencia central de la jornada, que lleva por título “Quien model energètic volem?”, en lo que pretende ser una reflexión colectiva sobre el modelo energético actual y las alternativas desde la participación comunitaria y la sostenibilidad. Contará con la participación de las comunidades energéticas de Buñol y Tuéjar.

A última hora de la mañana tendrán lugar las mesas formativas y talleres. En concreto, habrá un taller de participación y asociacionismo en comunidades energéticas, dinamizado por la Fundació Horta Sud; otro sobre trabajo asociativo de ls comunidades energéticas, dinamizado por ONA Adapta y un tercero sobre las CEL en el contexto de la transición energética, dinamizado por Aeioluz.

Los participantes visitarán por la tarde la instalación fotovoltaica de la CEL de Montserrat y el concierto de Batre pondrá el punto y final a esta primera edición de la Trobada, que pretende ser “un punto de inflexión en la construcción de un modelo energético más justo y democrático, en el que la ciudadanía sea la protagonista activa del cambio”.

Este encuentro se enmarca en el servicio de Oficina de Transformación Comunitaria de la Ribera (OTC La Ribera), servicio subvencionado por el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene como principal objetivo apoyar al tejido social y a los ayuntamientos.