El PP de Fortaleny denuncia falta de transparencia al fijar el gobierno un pleno cada tres meses

El Partido Popular de Fortaleny ha expresado su preocupación por la decisión del equipo de gobierno socialista de reducir la frecuencia de los plenos municipales, que pasarán de celebrarse cada dos meses a cada tres.

Según el PP, esta medida supone un retroceso en términos de transparencia, participación y control democrático, ya que limita la capacidad de fiscalización y el acceso de los ciudadanos a la información relevante sobre la gestión municipal.

El grupo popular denuncia que, al disminuir la cantidad de plenos ordinarios, el ayuntamiento incrementa la convocatoria de plenos extraordinarios en los que, además, no se permiten ruegos ni preguntas. “Esto impide que se planteen cuestiones incómodas que afectan a la ciudadanía y que el gobierno puede no saber o no querer responder, como ya ha ocurrido esta semana con la convocatoria de un pleno extraordinario sin espacio para intervenciones”, señalan fuentes del PP, que exige recuperar la periodicidad bimensual de los plenos “y garantizar un ayuntamiento abierto y accesible a la ciudadanía”.

Los populares defienden que “el ejercicio democrático y la rendición de cuentas no pueden verse restringidos por cuestiones de comodidad política, especialmente cuando los plenos extraordinarios se utilizan para aprobar asuntos importantes sin los controles habituales de transparencia y participación”.