Renfe registra una media de 14 incidencias diarias en las líneas de la Ribera

El tren es la principal vía de transporte para muchos vecinos y vecinas de la Ribera que se desplazan a otras localidades, y especialmente a València, para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de una jornada de ocio y desconexión. Sin embargo, las incidencias y retrasos, que se acumulan diariamente en las dos líneas que conectan la comarca irritan a los usuarios. En muchas ocasiones, los viajeros se ven obligados a madrugar para no llegar tarde a su trabajo, enfrentarse a aglomeraciones o esperar más de lo deseado en el vagón a que el tren realice su trayecto. En los casos más extremos, los viajeros optan por utilizar su vehículo propio o buscar otras alternativas de transporte.

Las quejas de los usuarios se multiplican en las distintas plataformas y redes sociales, en las que proliferan los grupos de comunicación entre usuarios para alertarse de los retrasos y la situación en cada una de las estaciones. De hecho, sólo hace falta ojear el canal de comunicación de Cercanías València para descubrir la cantidad de retrasos, averías e incidencias que sufren a diario los distintos convoyes y que comunican desde la propia entidad.

Las líneas C1 y C2, que comunican València Nord-Gandia y València Nord-Xàtiva-Moixent, respectivamente registraron desde el lunes 3 de noviembre al viernes 7 de noviembre un total de 69 incidencias, lo que representa una media de 14 problemas diarios. En otras palabras, uno de cada once trenes puede sufrir un incidente si se tiene en cuenta que circulan cerca de 160 trenes en ambos sentidos y en las dos líneas comarcales durante los cinco días lectivos. Por ello, no es extraño que si utiliza el tren de manera frecuente se encuentre con una de estas problemáticas, al menos, una vez cada dos semanas.

Según se recoge en este canal de comunicación, la mayoría de avisos, que se suelen indicar cuando la demora es significativa -a partir de unos 15 minutos-, están relacionados con retrasos y averías, que, a su vez, provocan demoras e interrupciones en la circulación.

El viernes 7 de noviembre, y a modo de ejemplo, se contabilizaron un total de 14 incidencias, aunque el máximo se registró el lunes, con un total de 16. Entre las más destacadas, Renfe avisó a las 20:50 h que el tren con salida prevista a las 20:10 h de la estación de València con destino Gandia circulaba por Catarroja con 21 minutos de retraso o a las 20:07 h alertaba a los usuarios que se estaban produciendo retrasos aproximados de 20 minutos en la línea C2 por una avería en la infraestructura de Xàtiva. La misma línea, y con destino València, también sufría retrasos de 19 minutos a las 15:30 h a su paso por la estación de l’Alcúdia.

Obras en la infraestructura

A estos retrasos y averías se han sumado durante varios días, y como ya informó este diario, la supresión de doce trenes diarios en la línea C1 de Cercanías (seis en dirección Gandia y seis en dirección València), que ofrece servicio a la Ribera Baixa, con motivo de las obras realizadas por Adif para renovar la infraestructura en el tramo de línea Sollana-Sueca Cullera. En este caso, se pasó de 69 convoyes diarios a 57, un hecho que provocó una gran indignación entre los usuarios.

Algunos viajeros reconocía a este diario que se habían visto obligados a modificar sus horarios para llegar a tiempo a su destino. Sheila López, una de las usuarias, llegaba a afirmar que «los trenes siempre van llenos, por lo que la gente se pelear por entrar». Por ello, deben estar pendientes a los avisos y comunicaciones emitidas por Renfe a través de los distintos canales para conocer el estado de su tren.