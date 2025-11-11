Sollana declara el agua no apta para embarazadas y lactantes por nitratos

El Ayuntamiento de Sollana ha comunicado este martes que el agua potable no es apta para lactantes, mujeres embarazadas y para ser utilizada en alimentación infantil después de que los útimos análisis revelaran que se supera ligeramente el nivel de nitratos máximo permitido.

El concejal responsable de la gestión del agua, Tomás Belda, ha explicado que el análisis de muestras tomadas por una empresa en el casco urbano superaba mínimamente el límite de 50 mg/l que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, tras cotejarlo con los que realiza la empresa suminstradora en alta, se ha optado por esta medida preventiva. «Daba por muy poco, 51 mg/l, pero si se supera el límite se supera, da igual que sea por uno que por dos miligramos», ha comentado el edil, que admite que se trata de una situación recurrente a la espera del nuevo ramal de la potabilizadora de la Garrofera proyectado por la conselleria.

«Sollana, igual que Almussafes, Benifiaó y Alginet, depende de unos pozos ubicados en Picassent desde los que se distribuye el agua en alta y todos tenemos los mismos problemas. Cuando el pozo está bajo la situación es crónica», comentó Belda, mientras admitía que la solución pasa por el ramal diseñado como cuarta fase de la red de abastecimiento creada para combatir el problema de los nitratos en la Ribera y que debe aportar agua de calidad a Benifaió, Almussafes, Sollana, Alginet, Benimodo, Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar, Llombai, Catadau y Alfarb, incluida la urbanización la Font de l’Almaguer, así como a un sector de Picassent