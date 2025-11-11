Estos son los municipios de la Ribera en los que el Gobierno confina aves para prevenir la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aplicado una serie de medidas adicionales para prevenir la propagación de la gripe aviar tras constatarse un incremento del riesgo de proliferación por los últimos casos aparecidos en Europa, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

El Gobierno de España ha decretado el confinamiento de las aves de corral en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, entre las que se encuentran incluidos 138 municipios de la Comunitat Valenciana. En el listado se incluye algunas localidades de la Ribera, que tendrán que acogerse a estas medidas de protección frente a la influenza aviar que se incluyen en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio. Entre las obligaciones, se incluye la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

Así, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Una decena de municipios de la Ribera deberán acogerse a estas medidas. En el listado se incluyen las localidades de Albalat de la Ribera, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benifaió, Sollana, Sueca y la Pobla Llarga.