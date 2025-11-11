Tanque regresa al Alzira para reforzar el ataque

Raúl Gómez “Tanque” es el nuevo delantero que llega a la UD Alzira para suplir la marcha de Adi. El navarresino lleva un mes entrenando y aunque ha sido presentado aún no puede jugar oficialmente. La disputa de dos partidos en septiembre en el club profesional islandés del Selfoss le ha impedido tramitar la ficha “Pro” y el Alzira está a la espera de que la Federación Valenciana valide la ficha como amateur.

Tanque llegó al infantil B del Alzira tras su etapa de fútbol 8 en el CD la Canal de la mano de José López Boj. Su envergadura le hacía ser un pilar del centro del campo como pivote defensivo. En el Cadete A en Liga Autonómica adelantó su posición al mediocentro ofensivo y se reveló como goleador, anotando ocho goles. Con solo 16 años marcó nueve en la Liga Nacional juvenil y fue convocado por primera y única vez con el primer equipo alzirista el 24 de febrero de 2018 ante el Recambios Colón. “Me encantaría poder debutar esta semana que jugamos contra este equipo”, comentó el de la Canal de Navarrés.

Tras acabar su etapa formativa en el Alzira, aunque era juvenil de tercer año, el navarresino dio el salto al fútbol amateur en el Enguera en Preferente y se asentó en Tercera con el Olímpic, donde recuperó el gol al marcar seis tantos. El pujante Atzeneta lo fichó, fue subcampeón de liga y logró cinco tantos más que le llevaron al Yeclano en Segunda RFEF. Una rotura del tendón rotuliano en el primer partido de pretemporada le dejó en el dique seco toda la temporada.

Medio año después reapareció con el filial del Yeclano en Preferente para probarse pero no pudo reaparecer y acabó causando baja a final de liga. Volvió al Atzeneta, donde acabó de recuperarse y en enero de este año le formalizó la ficha. Antes de que acabara la liga sorprendió cuando fichó por el Selfoss de la Segunda División de Islandia. Empezó como un tiro con dos goles en la primera jornada ante el Grindavík que le dieron la victoria a su equipo. Después alternó titularidades con suplencias y marcó dos tantos más. El 13 de septiembre jugó el último partido de liga que culminó con el descenso del Selfoss al perder 1-4 contra el Keflavik, que también necesitaba el triunfo, en su caso para lograr puesto de play-off de ascenso en detrimento del capitalino Reykjavík. “Espero que se solvente el problema burocrático para poder volver a jugar en el fútbol valenciano”, concluyó el navarresino.