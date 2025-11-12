El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días

«Podíamos haber alquilado una nave y ocultarlo, podíamos haberlo enviado a un vertedero y no se hubiera enterado nadie. Eso hubiera sido lo fácil, pero en ningún momento nos lo hemos planteado, lo depositamos en una campa municipal en un polígono con cien empresas porque no hay intención de ocultar nada».

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, defiende el traslado a un solar del polígono de Cotes de gran cantidad de material recibido para ayudar a los afectados por las inundaciones de octubre de 2024, donde permanece a la intemperie desde hace una semana, por tratarse de un «punto intermedio» de fácil acceso desde el que se siguen coordinado entregas «puntuales» a entidades interesadas, con la perspectiva de que en dos semanas más pueda quedar prácticamente vacío, a pesar de que, asegura, se trata ya de artículos de higiene que ya «nadie quiere».

El traslado a este solar del material ante la necesidad de vaciar el sótano del centro polivalente, donde se tenía almacenado, provocó el lunes duras críticas del PSOE, que considera que es un ejemplo de la mala gestión del gobierno por no repartirlo.

"Nadie que ha ido a rebuscar se ha llevado ni gel, ni pañales ni mascarillas José Javier Sanchis — Alcalde de Algemesí

Sanchis, por su parte, considera irresponsable que el PSPV divulgara la localización de este material y con información «errónea» ya que, asegura, no hay alimentos ni productos de primera necesidad. «Se trata principalmente de pañales para adultos, mascarillas y gel hidroalcohólico. Estaba todo paletizado, protegido y organizado para seguir realizando entregas durante las próximas dos semanas, pero si divulgan un video diciendo que hay toneladas de alimentos provocan un efecto llamada y vandalismo, pero nadie se ha llevado ni gel, ni pañales ni mascarillas», replica el alcalde, que reivindica que debe afrontar esta situación «con normalidad».

"Los centros de mayores de Algemesí tiene acopio de pañales para varios años" José Javier Sanchis — Alcalde de Algemesí

«Cuando llegan toneladas de ayuda hay productos que son más útiles y otros que no lo son tanto. Hubo un acopio excesivo, entendemos de productos postpandemia como mascarillas o geles que nos enviaron y que en los primeros días eran útiles, pero luego nadie quiere. Lo más sensible pueden ser los pañales, pero la realidad es que los centros de mayores de Algemesí tienen acopio para varios años, hemos realizado entregas a residencias de otros municipios y ofrecido a familias, pero los pañales están financiados por la Seguridad Social, cada uno quiere el que suele gastar y mucha gente no los quiere», incide Sanchis.

«Habiéndolo hecho bien, no tenemos por qué gastar dinero en alquilar de una nave», expone el alcalde, que arremete contra el PSOE por la imagen que ha proyectado de Algemesí. «Hay que tener la cara muy dura cuando fueron incapaces de gestionar diez bolsas de ropa en la guerra de Ucrania».