Alzira celebra la seua Fira Animalista
Associacions i protectores d’animals presentaran als gossos i gats que ofereixen en adopció
La Plaça Major d’Alzira acollirà este dissabte, 15 de novembre, una nova edició de la Fira Animalista, una cita dedicada a la sensibilització, l’adopció responsable i el respecte cap als animals. L’esdeveniment tindrà lloc de 9 a 14 hores i reunirà 16 estands, a més del d’Alzira Ràdio, que donarà cobertura en directe durant la jornada.
A la fira participaran diverses associacions i protectores d’animals, que presentaran als seus gossos i gats en adopció i informaran sobre la seua tasca de protecció i acollida. A més, al llarg del matí es farà una presentació de gossos per a adopció, amb l’objectiu de trobar-los una nova llar.
Un dels moments més esperats serà el concurs caní, que tindrà lloc a les 12.00 hores. No es tracta d’un concurs de bellesa, sinó d’un concurs de simpatia, obert a tots els gossos que hi participen. Hi haurà categories tan divertides com “el més bonic”, “el més tranquil” o “el més simpàtic”. Tots els participants rebran un regalet de record i, com que tots els animals tenen alguna cosa especial, tots tindran premi.
La regidora de Benestar Animal, Lara Ferrer, ha animat la ciutadania a acostar-se i gaudir d’esta jornada: “Volem que siga una festa per als animals i per a totes les famílies. La Fira Animalista és una oportunitat per a conéixer la gran tasca que fan les nostres protectores i, sobretot, per a fomentar l’adopció responsable. Cada animal mereix una segona oportunitat, i esdeveniments com este ens ajuden a aconseguir-ho.”
La Fira Animalista d’Alzira és una oportunitat per gaudir d’un matí en família, conéixer de prop la tasca de les protectores i, sobretot, per promoure l’adopció responsable i el benestar animal.
