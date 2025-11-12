Carcaixent estudia crear tanques de tormenta para reducir el riesgo de inundación

El Ayuntamiento de Carcaixent realizará un estudio técnico del sistema de alcantarillado y drenaje del núcleo urbano para identificar puntos críticos de acumulación de agua y plantear propuestas de mejora que reduzcan el riesgo de inundación. Entre las posibles medidas, se baraja la posibilidad de crear tanques de tormenta.

Así lo aprobó la mayoría del pleno, a propuesta del PSOE. La moción recordó el impacto del último episodio climático adverso que sufrió la ciudad, el pasado 11 de octubre, cuando la ciudad recibió del cielo más de cien litros por metro cuadrado en poco más de una hora. "Esta situación convirtió algunas calles en ríos, pues se llegaron a registrar más de cincuenta centímetros en algunas zonas. Un hecho que provocó la intransitabilidad de vías públicas y dificultades importantes para muchos vecinos y vecinas para salir o acceder a sus viviendas, así como inundaciones en plantas bajas", rememoró el edil Pasqual Boquera.

El concejal expuso que en ciudades "como Alzira, València o Gandia se han impulsado planes directores de drenaje sostenible, con medidas como la instalación de pavimentos drenantes, la limpieza periódica de colectores e imbornales o la creación de balsas de laminación" y que estas actuaciones "han demostrado una clara mejora en la capacidad de respuesta ante temporales similares".

La propuesta aprobada en el pleno incluía tanto la realización del estudio como el impulso de un plan para adaptar el drenaje y la gestión de aguas pluviales que incluya medidas concretas para reducir el riesgo de inundación de la ciudad, tales como pavimentos drenantes, balsas de retención o tanques de tormenta, aunque sería dicho documento el que marcaría las líneas de actuación a seguir. Igualmente, se consideró necesaria la colaboración económica de Diputación de Valencia, la CHJ y la Generalitat para la confección del análisis técnico del casco urbano como para la cofinanciación de los proyectos a ejecutar.