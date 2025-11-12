Carcaixent subvencionará la instalación de barreras contra inundaciones en viviendas y comercios

El Ayuntamiento de Carcaixent creará una línea de subvenciones para la instalación de barreras contra inundaciones modulares en comercios y viviendas de las zonas con un mayor riesgo. La medida, propuesta por Units, encontró el respaldo del Partido Popular, el PSOE y Compromís en la última sesión del pleno, en la que el gobierno municipal (PP) se comprometió a estudiar la viabilidad económica para su implantación.

La concejala de Units Mónica Amorós expuso en el hemiciclo local que Carcaixent había sufrido, nuevamente y en épocas recientes, episodios de lluvias intensas que habían provocado inundaciones en diversas zonas del municipio, lo que se tradujo en múltiples daños materiales. Sin ir más lejos, ocurrió hace tan solo un mes.

"Estos fenómenos meteorológicos, cada vez más frecuentes e intensos a causa del cambio climático, ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas preventivas complementarias a las actuaciones estructurales y de drenaje del alcantarillado", expresó Amorós, que destacó que las barreras modulares son "dispositivos de fácil instalación y suponen una manera eficaz de reducir los daños".

La propuesta, que encontró el apoyo de la práctica totalidad de los ediles (solo Vox se abstuvo al considerar que era una moción "mejorable"), busca "promover la autoprotección ciudadana y mejorar la resiliencia del municipio ante episodios de inundación". Asimismo, establece que la línea de ayudas debería priorizar residencias habituales, así como los locales comerciales situados en zonas con un elevado riesgo de inundación. Del mismo modo, se plantea que también se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad económica de las familias.

La alcaldesa, Carolina Almiñana, cerró el debate de la moción: "Sería incoherente no apoyar esta moción cuando, cada vez que hay lluvias, este equipo de gobierno reparte el material necesario ya en la zona de Cogullada para poder poner barreras. Ahora entendemos que es necesario ofrecer también la posibilidad de optar a una subvención a aquellos comercios y bajos de aquellas zonas que, con un tipo de lluvia determinado, sufren inundaciones. Siempre que sea viable económicamente".