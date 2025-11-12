Denuncian vertidos a un barranco de Alginet por un colector dañado por la dana

Vecinos y vecinas del barrio del Vaporet de Alginet denuncian la presencia de aguas residuales en el barranco del Vaporet, uno de los cuatro cauces que atraviesan el municipio, durante el último mes. Los residentes alertan que la situación está provocando malos olores y la contaminación del agua, un hecho que genera cierto malestar entre los afectados que, en sus palabras, está afectando al día a día.

El Ayuntamiento de Alginet trabaja junto a la empresa que gestiona el agua en la localidad para solucionar los vertidos procedentes de un colector dañado por las trágicas inundaciones del 29 de octubre. La alcaldesa de la localidad, Elia Ferrer, explica que los vertidos se iniciaron hace un par de semanas y posiblemente proceden de una tubería de la comunidad de regantes dañada. Ferrer señala que el consistorio la vuelto a alertar esta mañana a la entidad sobre el problema para encontrar una solución. "Hicieron una zanja de manera provisional para evitar los vertidos en el barranco mientras se llevan a cabo los trabajos de reconstrucción de la dana, pero parece que colapsó y vuelven a verterse en el barranco", indica la primera edil. Añade: "Hay que tener en cuenta que se está vertiendo mucha suciedad porque es la que arrastró la riada y que terminó dañando el colector".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según explica Ferrer, ha aprobado esta semana las obras de reparación de una parte del alcantarillado afectado por la riada. "Nos comunicaron que han aceptado la memoria para reparar ese tramo, que tiene un coste estimado de 1,3 millones de euros. "Vamos a intentar buscar una solución provisional, pero estas obras tienen un proceso y hay que seguir todos los pasos. La dana causó muchos daños y estamos intentando solucionarlo todo", reconoce.

Vertidos en el barranco del Vaporet de Alginet. / Levante-EMV

El PSPV de Alginet también ha denunciado estos malos olores y la presencia de aguas fecales en el barranco. "Las imágenes hablan por sí solas. Es un vertido continuo de residuos y aguas sucias que pone en peligro la salud y el medio ambiente", reiteran desde la formación, al tiempo que reconocen que "los vecinos se quejan porque no pueden salir ni a pasear por la zona debido al olor que hace". "Los vecinos están hartos. Dicen que nadie les ha preguntado y que ayer, y después de un mes, fueron allí para ver qué estaba ocurriendo", indican desde el PSPV. La agrupación exisge al consistorio y a los servicios de Medio Ambiente que actúen de manera inmediata para poner fin a "esta situación insostenible".

Más de dos millones de daños

El ayuntamiento cifra en más de dos millones de euros los trabajos para recuperar la red de saneamiento tras los daños de la dana. El MITECO ya ha invertido cerca de 585.000 euros en esta localidad para el ciclo del agua y las obras en cauces, según se recoge en el visor web promovido por el Gobierno de España para consultar las actuaciones de la dana en cada uno de los municipios afectados.

Alginet ya ha alertado en varias ocasiones sobre la necesidad de actuar en la red de alcantarillado para evitar embalsamientos durante episodios de fuertes lluvias. De hecho, el consistorio tuvo que actuar de emergencia en febrero en una de las calles de la localidad.