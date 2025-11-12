Solo dos de cada diez viviendas en alquiler en Cullera se destinan a uso residencial

Cullera roza el lleno de ocupación en la mayoría de períodos vacacionales. Hoteles, pisos turísticos y campings cuelgan el cartel de completo cada vez que se celebra un puente festivo y especialmente durante los meses de verano. Sin embargo, la gran variedad de alojamientos vacacionales contrasta con la escasez de alquileres de uso residencial en la ciudad. Un turista o vecino que quiera pasar unos días en la localidad cuenta con una mayor variedad de inmuebles que aquel que pretende quedarse en la ciudad por un tiempo más prolongado.

La mayoría de pisos para arrendar en Cullera se destinan a uso vacacional, por lo que las personas que desean residir en esta localidad se enfrentan a una escasez de oferta, que, a su vez, comporta que se disparen los precios de los pocos alquileres disponibles en el municipio.

Sólo dos de cada diez pisos en alquiler se destinan al uso residencial, según se desprende de los distintos portales de compra y venta en internet. Cullera sólo dispone actualmente de 177 viviendas para alquilar durante todo el año, mientras que los alojamientos vacacionales ofertados en internet superan el millar en la localidad, de los cuales actualmente están disponibles un total de 875. Cabe destacar que las ofertas varían dependiendo del momento del año, por lo que no se trata de una cifra estática.

Esta situación comporta que el precio de los alquileres vacacionales sea más asequible, ya que en temporada baja se puede acceder a un piso turístico a partir de 50 euros la noche. Esta variedad también permite a las personas interesadas escoger el lugar de la localidad en el que desean pasar sus vacaciones o el presupuesto que desean invertir. Sin embargo, la falta de alquiler residencial se ha convertido en una problemática en la ciudad. Según este conocido portal, el precio más bajo entre los 177 inmuebles disponibles en alquiler se sitúa en 700 euros al mes. Se trata de un piso con dos habitaciones y 70 metros cuadrados. En el caso de querer optar a una vivienda con mayores dimensiones, el precio puede llegar a alcanzar los 1.200 euros por un piso de tres habitaciones y 93 metros cuadrados. Entre los más caros, se encuentra un inmueble de 119 metros cuadrados y tres habitaciones por 2.800 euros mensuales. En algunos casos, además, se informa a los alquilados que el precio puede variar durante la temporada estival.

El repunte de pisos turísticos frente a las viviendas de uso residencial también ha provocado que prolifere en Cullera el alquiler de habitaciones. Como informó Levante-EMV, la falta de oferta residencial comporta que el precio por un dormitorio se sitúe entre los 300 y los 850 euros.

Construcción de viviendas

El Ayuntamiento de Cullera ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de impulsar el PAI del Brosquil, que convertirá el litoral sur del municipio en una inmensa urbanización con edificios de entre tres y siete alturas y 4.000 viviendas, y el PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera.

Este megaproyecto, que contempla más de 4.800 viviendas, ampliará la oferta residencial en la localidad y, a su vez, permitiría que Cullera aumentara su población en 12.200 personas, que residirían junto a la desembocadura del Xúquer. En uno de los últimos plenos celebrados, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ya alertó de que «Cullera no tiene otro crecimiento como población que no sea el sector Bega-Port». «Aquí está el futuro de Cullera y tenemos que tener la capacidad porque la población aumenta», insistió el primer edil.