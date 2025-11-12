Educación reparará en dos meses los daños del colegio de l’Alcúdia afectado por la dana

La Conselleria de Educación iniciará la próxima semana las obras del CEIP Les Comes de l'Alcúdia afectado por la dana del pasado 29 de octubre tras más de un año de reuniones, reivindicaciones y reclamaciones por parte de la comunidad educativa y el Ayuntamiento de l'Alcúdia.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, anunció ayer que las obras estarán terminadas en dos meses tras mantener una reunión con el director del centro, representantes del AMPA y el consistorio. Como informó Levante-EMV, parte del alumnado ha tenido que ser reubicado durante este curso en distintos espacios del colegio tras la aparición de una enorme grieta en uno de los muros del edificio de infantil, que obligó a vallar buena parte del centro. En la actualidad, la infraestructura casi centenaria, que ya sufría problemas antes de la riada, permanece vallada, lo que impide el acceso a dicho módulo, al patio correspondiente y también a las pistas de baloncesto y futbito. La redistribución comportó que los menores regresaran a las aulas en espacios compartidos y muy limitados.

Técnicos de la conselleria han realizado durante estos meses varias inspecciones en el centro para analizar la situación. En la última exploración detectaron nuevos daños, que pusieron en alerta a la comunidad educativa. Sin embargo, el reciente informe pericial concluye, según ha explicado la concejala de Educación, Rosa Martínez, que "no existe ningún riesgo para la seguridad". "Nos dicen que no hay un problema grave, que con unas grapas se solucionará. Es una obra menor, que cuenta con un presupuesto en torno a los 27.000 euros", explica la edil, quien agradece que los menores puedan recuperar la normalidad al inicio del nuevo año.

Martínez denuncia, no obstante, que "los niños hayan tenido que esperar un año y pico para que se realicen unas obras que eran sencillas y de breve duración". La concejala recuerda que el consistorio encargó un estudio a una empresa externa, en el que ya se alertó que "no iba a ser una obra mayor ni el centro sufría problemas graves". "La sorpresa fue cuando nos dijeron que en las últimas catas se habían detectado más daños", insiste. No obstante, reconoce que el último informe supone "un alivio". "Nos han asegurado que es un colegio seguro y que sólo hace falta poner esas grapas para revertir la situación", explica.

Redistribución de las aulas

Durante el encuentro, la comunidad educativa y el ayuntamiento solicitaron a la conselleria que tras las obras, se realicen nuevos trabajos que permitan una redistribución "más equitativa" de las aulas de infantil, se adapten los baños y el gimnasio. "Es un centro antiguo y no está adaptado", recuerda.

La situación comportó que, coincidiendo con el inicio del curso escolar, docentes, familias y alumnado se manifestaran a las puertas del colegio para reclamar una solución inmediata. Los propios niños y niñas del colegio elaboraron una pancarta que presidió la protesta. Tras varias reuniones, probablemente los menores podrán recuperar su espacio el próximo mes de enero.