Fortaleny aboga por generar entornos activos y saludables en su plan de salud

El Ayuntamiento de Fortaleny ha recibido una ayuda de 2.224,43 euros de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para desarrollar el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, en el marco de la red autonómica XarxaSalut. Gracias a esta financiación, el consistorio ha puesto en marcha el proyecto “Un diagnóstico de salud para Fortaleny”, una iniciativa destinada a analizar, de manera participativa y con enfoque de equidad, la situación sanitaria y social del municipio.

Este trabajo se enmarca en la Etapa III de XarxaSalut, centrada en el análisis comunitario y participativo de los determinantes locales de la salud. Durante el proceso se han desarrollado dinámicas comunitarias, talleres participativos, mapeos de recursos locales y sesiones abiertas de devolución de resultados, contando con el acompañamiento de la Mesa Intersectorial de Salud y la implicación activa de asociaciones, profesionales y vecindario.

El pasado 3 de noviembre se celebró la presentación pública de los resultados del Diagnóstico de Salud de Fortaleny, un acto en el que se compartieron las principales conclusiones y se debatieron los retos que afronta la localidad en materia de bienestar y calidad de vida. El documento resultante ofrece una radiografía actualizada de los factores que influyen en la salud de la población, identifica los activos locales que favorecen hábitos saludables y define las prioridades de actuación que orientarán las políticas municipales en los próximos años.

Entre las líneas estratégicas prioritarias destacan la creación de entornos cotidianos más activos y saludables. El aprovechamiento del río como eje vertebrador de actividad física, ocio y bienestar emocional, es otra de las lineas de trabajo, así como el fomento de actividades culturales al aire libre y de propuestas sin pantallas dirigidas a la infancia y la juventud.

El refuerzo de programas de vida activa para las personas mayores y la promoción de la alimentación mediterránea en las fiestas locales y en los equipamientos municipales serán otros de los pilares de este plan.

Con la información recopilada en este diagnóstico, el ayuntamiento inicia ahora la fase de planificación del Plan Local de Salud de Fortaleny, que establecerá acciones concretas, responsables de ejecución e indicadores de seguimiento. Además, se prevé la implantación de mecanismos de evaluación continua para asegurar que las medidas adoptadas sean eficaces, sostenibles y adaptadas a la realidad del municipio.

El proyecto consolida el compromiso de Fortaleny con la promoción de la salud en todas las políticas públicas, la participación ciudadana, la transparencia institucional y la rendición de cuentas. Asimismo, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, situando el bienestar de las personas en el centro de la acción municipal.

El Ayuntamiento de Fortaleny ha querido expresar su "agradecimiento a la Generalitat Valenciana por el apoyo recibido y al vecindario por su implicación en todo el proceso, invitando a la ciudadanía a seguir participando activamente en las próximas fases del Plan Local de Salud, que marcará la hoja de ruta para un municipio más saludable, participativo y sostenible".