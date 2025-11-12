El fotógrafo cullerense Jordi Piris conquista la portada de la revista italiana FIGGI Magazine

El talento del fotógrafo de Cullera Jordi Piris ha dado un nuevo salto internacional este mes de noviembre al protagonizar la portada de “FIGGI Magazine”, una de las publicaciones italianas más dinámicas en el ámbito de la fotografía contemporánea, la moda artística y las nuevas corrientes visuales. La revista, con sede en Milán, dedica su edición mensual a la serie “Fuera de contexto”, una propuesta que ha llamado la atención del equipo editorial por su audacia estética y su capacidad para reformular los límites de la narrativa fotográfica.

La serie “Fuera de Contexto” se caracteriza por su voluntad de descolocar al espectador. Piris articula escenas construidas con extremo cuidado compositivo que se apartan deliberadamente de las convenciones visuales. A través de imágenes que juegan con lo absurdo, lo ambiguo y lo poético, el fotógrafo plantea un ejercicio de lectura crítica: cada fotografía exige detenerse, observar con atención y reinterpretar aquello que no encaja a primera vista. Este enfoque ha convertido la obra de Piris en una referencia para quienes buscan nuevas formas de entender la imagen contemporánea.

“FIGGI Magazine”, fundada en 2022, se ha consolidado en muy poco tiempo como una plataforma internacional para artistas emergentes y consolidados. Su apuesta editorial combina experimentación y sofisticación, y presta especial atención a proyectos que cuestionan los códigos tradicionales del arte visual. Con más de 40.000 seguidores en redes sociales y una distribución digital y física en continuo crecimiento, la revista ofrece un escaparate de relevancia para creadores con una visión singular.

La elección de Jordi Piris no solo supone un reconocimiento a su trabajo, sino también un impulso a su proyección internacional. Su trayectoria, marcada por la búsqueda constante de nuevos lenguajes visuales, ha consolidado una identidad artística propia que lo sitúa entre los fotógrafos valencianos con mayor proyección. En los últimos años, Piris ha participado en exposiciones colectivas e individuales, ha colaborado con plataformas especializadas y ha desarrollado una obra que conecta tanto con el público general como con profesionales del sector.

"Estímulo enorme"

“Ver mi serie en la portada de una revista como ‘FIGGI’ supone un estímulo enorme. Es un recordatorio de que la intuición, el riesgo y la coherencia personal tienen sentido cuando la mirada llega a otros lugares”, afirma el autor.

La edición ya se encuentra disponible en formato digital y físico y se presenta como una lectura imprescindible para quienes siguen de cerca las nuevas tendencias en fotografía, arte visual y cultura contemporánea. Con esta portada, Jordi Piris suma un hito destacado a su carrera y vuelve a situar el nombre de Cullera en el mapa artístico internacional.