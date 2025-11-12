Més Algemesí exige dimisiones por dejar a la intemperie donaciones de la dana y pide a fiscal que lo investigue

El grupo municipal de Més Algemesí pediría a la fiscalía que investigue si el depósito a la intemperie “y sin custodia” de miles de productos recibidos como donaciones tras la dana puede representar algún delito ya que considera que el equipo de gobierno puede haber incurrido en administración desleal y, a la espera de posibles medidas legales que pueda emprender, reclama responsabilidades políticas ya que entiende que “alguien debería dimitir o ser cesado por no haber hecho bien su trabajo y por falta de solidaridad”.

El portavoz del grupo, Josep Bermúdez, ha confirmado que su formación estudia emprender acciones legales por una decisión que ha dañado la imagen de Algemesí y, paralelamente, solicitará por escrito “una relación de los productos abandonados, así como los que se hayan dado después de llevarlos allí” y que se informe “que político/a ha decidido esto y qué informes técnicos ha pedido para decidir que esa era la mejor opción”, así como la cuantificación del valor de los propuestos depositados y de los que ya por su acción son inservibles”.

Més Algemesí considera que, además del perjuicio para la imagen de la ciudad, el traslado de este material a un campa del político ha producido unos perjuicios económicos “por lo que alguien deberá dar la cara”. “La administración desleal es un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que se comete cuando el encargado de administrar un patrimonio ajeno infringe sus facultades excediéndose en el ejercicio de las mismas, causando un perjuicio en el patrimonio administrado. Está regulado en el artículo 252 del Código Penal, y entendemos que como mínimo la fiscalía debería de abrir unas investigaciones preliminares para aclarar presuntas responsabilidades”, señala la formación en un comunicado difundido este miércoles, en el que destaca que el material que considera abandonado tiene un valor de “decenas de miles de euros”.

“La imagen que hemos dado como pueblo nunca se recuperará totalmente. Las imágenes que están circulando por las redes de miles y miles de productos dados por la dana por la ciudadanía, empresas y administraciones, abandonados en un solar de propiedad municipal, a la intemperie, sin custodia y alcance de cualquiera son simplemente patéticas. Algemesí, uno de los pueblos que más solidaridad ha recibido de toda España, con esta acción ha demostrado que es absolutamente insolidario, y que prefiere que el material se eche a perder que ser él mismo solidario enviando ese material a ONGs o a terceros países que lo puedan aprovechar. Y todo esto porque no quieren asumir los costes del transporte. Ni tampoco el de alquilar una nave”.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP), tras la difusión de las imágenes del material acumulado en una campa del polígono de Cotes, ha estas donaciones recibidas tras la dana no se han abandonado, sino que se han trasladado a un punto intermedio con la perspectiva de seguir realizando entregas a entidades interesadas, a pesar de que se trata básicamente de pañales para adultos, gel hidroalcohólico y mascarillas a las que no se ha podido dar salida por falta de demanda.

Més Algemesí se ha sumado a las críticas del PSPV local. Afea al gobierno que no quiera gastar nada en el transporte para que se pueda dar uso a este material en el que, asegura, “también hay pañales para niños y calzado de agua”.

“El alcalde de Algemesí lo que se ha olvidado de decir es que desde el momento en que ese material ha estado un año en almacenes municipales ha pasado a ser propiedad municipal, aunque no haya sido comprado con dinero nuestro. Esto implica que tanto él como su equipo tienen el deber de custodiar y administrar lealmente ese material. Y si ese material no lo podemos usar en Algemesí su obligación moral y legal es derivarlo a quién lo necesite, no abandonarlo. De hecho, todavía quiere que le demos las gracias, dice, por no enviarlo a un vertedero. Evidentemente es un digno discípulo de Mazón, no tenemos ninguna duda”, apostilla Bermúdez.

La formación valencianista señala que la campa a la que se trasladó la semana pasada “no es un punto intermedio” y también cuestiona que, como manifestó el alcalde el martes en declaraciones a Levante-EMV, en dos semanas se pueda vaciar. “¿Lo han tenido casi un año guardado en un edificio -que ahora van a reformar- y no han sabido gestionarle, ahora va a saber hacerlo en quince días? Evidentemente no”, incide Bermúdez.

Més Algemesí señala que con una pequeña investigación sobre el precio de algunos de los paquetes de pañales que hay en la campaña se pueden confirmar que su precio oscila entre 14,50€ y 33,69€ y que, en el caso de los de adultos, incluso algunos valen 51,59. “Estamos hablando de miles de paquetes de pañales y por tanto de decenas de miles de euros abandonados. El gel hidroalcohólico lo mismo, han abandonado garrafas que valen 22,75, o cajas de 20 dosificadores que valen más de 100€. Y todo esto puede ser hurtado por gente que puede hacer negocio con la solidaridad, puesto que nadie vigila el solar”. El grupo que lidera Bermúdez considera que “todos esos productos deberían de estar, en primer lugar en manos de quienes lo necesiten, ya que tenerlos un año parados es una irresponsabilidad, y de no ser así, deben estar almacenados y custodiados. Muchos de ellos ya no se podrán usar y esto legalmente entraría presumiblemente en la tipificación de administración desleal, puesto que se ha causado un daño al patrimonio municipal, aunque no esté inventariado”, concluye.