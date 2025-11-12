Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los palistas de la Ribera destacan en la Grande Maratona de Portugal

La embarcación del piragüista de Algemesí Marc Martínez queda tercera en el K-4 y la del sollanero Marcos Climent séptima

El palista de Algemesí Marc Martínez, de blanco, durante la prueba con los compañeros de embarcación.

El palista de Algemesí Marc Martínez, de blanco, durante la prueba con los compañeros de embarcación. / Levante-EMV

Jordi Giménez

Antella

Dos palistas de la Ribera destacan en Portugal. Marc Martínez, de Algemesí, y Marcos Climent, de Sollana, brillaron en la Grande Maratona Internacional da Ria, disputada en Ria de Aveiro, disputada sobre tres etapas con una distancia total de 60 kilómetros en modalidad K-4. Martínez (junto con Sergio Domingo, Spas Naydov y Daniel Santiago) obtuvo el tercer puesto, y Climent (en compañía de Jaime Santos, Álvaro Silveira y Sergio Medina) finalizó en séptimo lugar.

En la primera etapa, de 22 kilómetros, sobre un recorrido muy vistoso (con etapas sobre canales muy similares a los de l’Albufera de Valencia), Climent y sus compañeros salieron relativamente bien y se colocaron en el grupo de cabeza. Mientras, el barco de Martínez arrancó muy fuerte, pero al poco de la salida, uno de los palistas de la embarcación que iba a su estela les dio un golpe involuntario con la pala al timón, lo que provocó que este se torciera. Decidieron parar y enderezarlo. A pesar del tiempo perdido, tuvieron calma y poco a poco fueron remontando, hasta llegar al K-4 de Climent, al que superaron en la meta de esta primera etapa. Fueron sextos (1 h 22 m 37 s 97 c), seguidos del sollanero y sus compañeros, séptimos (1:22:38:74).

La segunda etapa, sobre 10 kilómetros, fue espectacular, muy rápida, con un recorrido por estrechos canales. Se formó un grupo de diez K-2. Los dos barcos favoritos, portugueses, entre los que se encotraban el de Ramalho y Pimenta, actuales campeones del mundo de maratón, tuvieron continuos roces y toques. Se obstaculizaron continuamente, hasta tener que parar, lo que aprovechó el bote de Marc Martínez para colocarse entre los primeros y llegar a meta en segunda posición, con 34:13:28, con el cuarteto de Climent en séptima plaza, con 36:09:76.

Quedaba la última etapa, de 28 kilómetros, que se desarrolló entre canales y en la bahía, con viento y oleaje. El K-4 del algemesinense mantuvo en todo momento un buen ritmo, pero a causa de la gran cantidad de agua que tenía el barco, tuvieron que parar a vaciar a falta de ocho kilómetros. Lo hicieron rápido y mantuvieron un ritmo muy alto hasta el final. Por su parte, la embarcación del sollanero sostuvo una marcha constante durante toda la etapa. En meta, el de la Ribera Alta y sus compañeros finalizaron en cuarto puesto (con 1:47:04:32), mientras que la embarcación del de la Ribera Baixa acabó noveno (con 1:52:58:59).

En el global de las tres etapas, se impuso el K-4 portugués de Afonso Ferreira, Alfredo Faria, José Ramalho y Fernando Pimenta, estos últimos dos figuras del piragüismo mundial (3:37:21:72), con el cuarteto de Marc Martínez, Sergio Domingo, Spas Naydov y Daniel Santiago en tercera plaza (3:43:55:57) y la formación de Marcos Climent, Jaime Santos, Álvaro Silveira y Sergio Medina, en séptima posición (3:51:47:09).

