Los palistas de la Ribera destacan en la Grande Maratona de Portugal

Dos palistas de la Ribera destacan en Portugal. Marc Martínez, de Algemesí, y Marcos Climent, de Sollana, brillaron en la Grande Maratona Internacional da Ria, disputada en Ria de Aveiro, disputada sobre tres etapas con una distancia total de 60 kilómetros en modalidad K-4. Martínez (junto con Sergio Domingo, Spas Naydov y Daniel Santiago) obtuvo el tercer puesto, y Climent (en compañía de Jaime Santos, Álvaro Silveira y Sergio Medina) finalizó en séptimo lugar.

En la primera etapa, de 22 kilómetros, sobre un recorrido muy vistoso (con etapas sobre canales muy similares a los de l’Albufera de Valencia), Climent y sus compañeros salieron relativamente bien y se colocaron en el grupo de cabeza. Mientras, el barco de Martínez arrancó muy fuerte, pero al poco de la salida, uno de los palistas de la embarcación que iba a su estela les dio un golpe involuntario con la pala al timón, lo que provocó que este se torciera. Decidieron parar y enderezarlo. A pesar del tiempo perdido, tuvieron calma y poco a poco fueron remontando, hasta llegar al K-4 de Climent, al que superaron en la meta de esta primera etapa. Fueron sextos (1 h 22 m 37 s 97 c), seguidos del sollanero y sus compañeros, séptimos (1:22:38:74).

La segunda etapa, sobre 10 kilómetros, fue espectacular, muy rápida, con un recorrido por estrechos canales. Se formó un grupo de diez K-2. Los dos barcos favoritos, portugueses, entre los que se encotraban el de Ramalho y Pimenta, actuales campeones del mundo de maratón, tuvieron continuos roces y toques. Se obstaculizaron continuamente, hasta tener que parar, lo que aprovechó el bote de Marc Martínez para colocarse entre los primeros y llegar a meta en segunda posición, con 34:13:28, con el cuarteto de Climent en séptima plaza, con 36:09:76.

Quedaba la última etapa, de 28 kilómetros, que se desarrolló entre canales y en la bahía, con viento y oleaje. El K-4 del algemesinense mantuvo en todo momento un buen ritmo, pero a causa de la gran cantidad de agua que tenía el barco, tuvieron que parar a vaciar a falta de ocho kilómetros. Lo hicieron rápido y mantuvieron un ritmo muy alto hasta el final. Por su parte, la embarcación del sollanero sostuvo una marcha constante durante toda la etapa. En meta, el de la Ribera Alta y sus compañeros finalizaron en cuarto puesto (con 1:47:04:32), mientras que la embarcación del de la Ribera Baixa acabó noveno (con 1:52:58:59).

En el global de las tres etapas, se impuso el K-4 portugués de Afonso Ferreira, Alfredo Faria, José Ramalho y Fernando Pimenta, estos últimos dos figuras del piragüismo mundial (3:37:21:72), con el cuarteto de Marc Martínez, Sergio Domingo, Spas Naydov y Daniel Santiago en tercera plaza (3:43:55:57) y la formación de Marcos Climent, Jaime Santos, Álvaro Silveira y Sergio Medina, en séptima posición (3:51:47:09).