El PSOE replica a Sanchis: "Sin la denuncia las donaciones de la dana se hubieran quedado a la intemperie"

El secretario general del PSOE de Algemesí y concejal en el ayuntamiento, Rafael Lluch, considera que las explicaciones ofrecidas por el alcalde, el popular José Javier Sanchis, sobre el traslado de material recibido como ayuda tras la dana a un solar del polígono de Cotes en el que permanece a la intemperie desde la semana pasada “no son creíbles” y advierte de que incurren en varias incoherencias o contradicciones.

Lluch asegura que las acciones de vandalismo que han podido esparcir parte de los productos se habían cometido antes de que el PSPV denunciara esta situación, ya que asegura que cuando visitaron la campa y tomaron las imágenes ya se encontraba así, por lo que no se les puede responsabilizar de ello. “Dice que lo ha dejado al descubierto porque no tiene nada que esconder, pero seguidamente que divulgar la ocupación es un efecto llamada al vandalismo”, comenta Lluch, al tiempo que apunta lo que considera otra contradicción en el testimonio del alcalde: “Dice que nadie quiere la ayuda pero seguidamente que en dos semanas estará todo repartido”.

Lluch defiende que si el PSOE no hubiera criticado esta situación “toda esa ayuda seguiría al aire libre esperando que la lluvia, el aire y el vandalismo se deshiciera de ella”. “Parece que no se ha empezado a gestionar su salida hasta que no lo hemos denunciado”, comenta el concejal.

El representante socialista señala que Sanchis “recurre a la mentira para que la gente no vea la inoperancia que ha habido en Algemesí para no repartir la ayuda que llegó tanto de otros municipios como de voluntarios. Lo que más me preocupa es que la vente vea que la ayuda que se dio no se ha repartido o está ahí tirada”.

Por otra parte, Lluch afea al gobierno que utilizara medios públicos para criticar al PSOE por difundir las imágenes del material apilado en la campaña. “Me extraña que un comunicado de un ayuntamiento, de una institución, se utilice para criticar a un partido político. Qué mentira tiene que haber dicho para no explicar por qué no se ha repartido desde el primer momento, por qué dejan tirado ese material en una campa sin vigilancia y por qué no explica a qué entidades se destina”.

El alcalde de Algemesí ha explicado que el material se trasladó a este solar del polígono ante la necesidad de vaciar el sótano del centro polivalente por el inicio de la reforma y defendió que se trata de un punto intermedio desde el que se siguen realizando donaciones a entidades interesadas, si bien detalló que solo quedan pañales, geles hidroalcohólicos y mascarillas que prácticamente ya nadie quiere. Con todo, apuntó que con las entregas programadas las campa puede quedar vacía en un par de semanas.

Més Algemesí también ha criticado la gestión del gobierno y ha pedido responsabilidades en forma de dimisiones o ceses, al tiempo pedía al fiscal que investigue si esta acción puede ser considerada un delito de administración desleal.