El reto de estudiantes de Carlet: De transformar una moto a construir un bólido de carreras eléctrico

De transformar una motocicleta de gasolina en una eléctrica a construir desde cero un vehículo apto para la competición también propulsado por energía limpia. Es el camino de retos que ha marcado el instituto 9 d’Octubre de Carlet para sus alumnos de Formación Profesional con el deseo de convertir su proyecto educativo en la creación de una escudería automovilística que participe en el campeonato europeo Green Power.

Uno de los promotores de la iniciativa es el profesor de Mantenimiento y Transporte de Vehículos, Juan Carlos Pelechano. Este docente se planteó, hace varios años, cambiar el modelo de enseñanza tras detectar que la manera de estudiar apenas había cambiado desde que él era alumno.

El profesor Pelechano, durante la presentación del proyecto en Fira València. / Levante-EMV

«Desde mi forma de ver las cosas, los ciclos formativos son para desarrollar destrezas y habilidad, trabajar con la lógica y con las manos y la mejor forma de hacerlo es planteando nuevos retos», expone.

Premio educativo

Así surgió el proyecto MotoE, que los estudiantes de su materia han desarrollado durante los últimos cursos. Este consistió en transformar una moto antigua de gasolina en una propulsada por un motor eléctrico y, a continuación, remozarla para que ofreciera una estética más deportiva. El centro reconoció la labor con el premio ‘Emprén’, al mismo tiempo que fue uno de los participantes de la competición Skills de la Comunitat Valenciana.

El siguiente paso fue más ambicioso: la construcción de un vehículo de competición con motor eléctrico. «Se va a hacer todo desde cero. Hemos buscado acuerdos de colaboración, como con el ayuntamiento, la Fundació Caixa Carlet o el Aspar Circuit, donde podremos realizar pruebas y, además, los estudiantes pueden compartir experiencias con expertos del mundo del motor y ver que su dedicación tiene futuro», asegura Pelechano.

El profesor está convencido de que en dos años tendrán el bólido listo, aunque el ritmo lo marcarán los estudiantes: «Si todo va según lo previsto, en el primer año buscaremos tener un vehículo funcional. Para poder realizar tests y mejoras durante el segundo. Aunque lo importante es que todo lo hacen ellos, los docentes estamos solo para orientar y guiar».

Un par de alumnos trabaja en el chasis de la motocicleta. / Levante-EMV

Continuidad

Una vez todo esté a punto, Pelechano cree que el proyecto puede tener continuidad en el tiempo como parte de una iniciativa mucho más ambiciosa. En estos momentos, seis profesores de distintos módulos trabajan junto a su alumnado en la construcción del bólido de carreras, aunque el sueño es todavía mayor. «En estos momentos somos un Proyecto de Innovación e Inclusión Educativa a nivel autonómica, aunque nos gustaría conseguir la consideración estatal. A partir de ahí, se podría plantear, por qué no, unirnos a las otras ramas educativas del centro, como Financias o Marketing y converger en una escudería», admite. Aunque, concluye, «el verdadero proyecto aquí, por encima de todo, es el alumnado, su evolución personal y profesional»

El centro aspira a participar en la competición europea Green Power y, en virtud de su acuerdo de colaboración con el circuito ribereño, conseguir que una prueba del campeonato se celebre en Guadassuar. Igualmente, figura entre sus retos crear una competición de vehículos eléctricos en la que participen otros institutos.