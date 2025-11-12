Sueca recupera cinco años después la prueba solidaria que da visibilidad a la MPOC

Sueca acoge este domingo la octava edición de la carrera y marcha “Mou-te per la MPOC”, un actividad deportiva y solidaria, organizada por el Club Sutrail con la colaboración del ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes, y el Hospital de la Ribera, que regresa tras cinco años de interrupción a causa de la pandemia y lo hace con energías renovadas y con el propósito de dar mayor visibilidad a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (MPOC), «más común de lo que la gente se cree y aún muy infradiagnosticada», según ha señalado la jefa de Servicio de Neumología del hospital comarcal, Elsa Naval, quien ha participado en la presentación de la prueba junto a la alcaldesa en funciones, Pilar Moncho; la subdirectora médica del Hospital de la Ribera, Eva Ferrer; y la secretaria del Club Sutrail, Sonia Sorrentino.

Presentación de la prueba del domingo celebrada en el Ayuntamiento de Sueca. / Levante-EMV

La prueba ‘Mou-te per la MPOC’ se divide en dos partes: una carrera de 5 kilómetros contrarreloj por equipos, que se iniciará a las 10 horas, y una marcha a pie, de 5 kilómetros también, en la que podrá participar la ciudadanía de todas las edades y que comenzará a las 11 horas. Ambas tendrán la salida y la meta en el recinto ferial; y contarán con música y otras actividades para los participantes y visitantes. Las inscripciones y compra de camisetas se podrán realizar, al precio de 8 euros, hasta el jueves 13, en www.mychip.es y en los comercios Copymat, Carpio Esport, Actual Esport y Perruqueria Salva. «Esta carrera y la marcha se iniciaron hace algunos años con el propósito de dar a conocer la enfermedad de la MPOC y cómo puede prevenirse gracias al ejercicio físico y a hábitos de vida saludable. Ese es el mensaje principal que queremos transmitir desde la organización», en palabras de Sonia Sorrentino, secretaria del Club Sutrail.

Por su parte, la jefa de Servicio de Neumología del Hospital de la Ribera, Elsa Naval, ha explicado que la intención de esta carrera y marcha es visibilizar una enfermedad «que sufren millones de personas en todo el mundo, pero con unas tasas de infradiagnóstico de casi el 80%. Es una enfermedad muy frecuente causada por el tabaco en el 95% de los casos. Por ello, insistimos tanto en el diagnóstico precoz porque puede cambiar el curso natural de la enfermedad». Fue en 2014 cuando, señala la doctora Naval, se tuvo la idea de darle una mayor difusión a través de la actividad física organizando esta prueba «que tuvo un gran éxito e impacto en la sociedad, con una mejora notable en el screening de la MPOC en nuestro departamento, así como en la difusión y en su conocimiento por parte de la población». Naval ha explicado también que el staff médico estará en el lugar de la salida y meta de la prueba para informar sobre la enfermedad, sus síntomas y cómo prevenirla.

La alcaldesa en funciones, Pilar Moncho, ha agradecido a la organización que haya retomado esta iniciativa “que únicamente se ofrece en nuestra ciudad y que tiene una finalidad tan importante para toda la sociedad como es la promoción de la salud” y ha invitado a la ciudadanía y visitantes a participar en alguna de las modalidades que ofrece, así como en el resto de actividades que propone el Club Sutrail para la mañana del domingo.