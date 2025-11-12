El zasca de Ens Uneix al alcalde de Cullera

Las redes sociales se ha convertido, en muchos casos, en una herramienta para atacar a los adversarios, especialmente en política. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha compartido en las últimas horas un post en el que Nacho Duato explicaba en el programa "Late Xou" cómo la primera vez que criticó a la ultraderecha en su Instagram Ayuso le canceló un espectáculo de danza en Madrid.

Mayor compartía el vídeo acompañado del texto "Mira! Igual que Ens Uneix. Si es que al final tot s'apega". La formación no ha dudado en responderle a este comentario en valenciano: "No podías fallar. Qué falta de faena tienes. Si te dedicaras a trabajar por tu pueblo en vez de ser un "lacayo" de Ferraz tu vecindario te lo agradecería. Sienta la cabeza".