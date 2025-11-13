Sanchis responde a la oposición: "Los que tienen que dimitir son los que han provocado el efecto llamada"

“Igual los que tendrían que dimitir son los que han propiciado esta situación. Si quieren entretener a los juzgados perfecto, pero que vayan con cuidado porque a lo mejor a alguien le sale el tiro por la culata y somos nosotros los que adoptados medidas legales contra aquellos que han mentido y han provocado el efecto llamada”. El alcalde de Algemesí, el popular José Javier Sanchis, mantiene que los robos y actos de vandalismo en la campa donde el ayuntamiento depositó las donaciones sobrantes de la dana, principalmente pañales, geles hidroalcohólicos y mascarillas, es producto de los vídeos e imágenes difundidas, entre otros, por el PSPV de Algemesí. “Lo teníamos todo planificado, los palets estaban al principio protegidos con film y lonas azules, que han desparecido prácticamente todas, pero los vídeos que se difundieron permitían localizar la ubicación”, señala Sanchis, que ha confirmado que algunas organizaciones han acudido hoy a retirar material “en base a las entregas que ya teníamos programadas”.

“Nos mantenemos en que fue un traslado perfectamente planificado, provisional, a un punto para hacer lo que se está haciendo, que los camiones y furgonetas que vienen a llevarse un material que la ciudadanía no quiere tengan fácil acceso para cargar”, incidió Sanchis, frente a la acusación de que estas donaciones se dejaron abandonadas en esta parcela a la intemperie.

El solar del polígono de Cotes en el que se depositaron los palets ha amanecido este jueves con montones de cajas abiertas, mascarillas y botellas de gel desinfectantes esparcidos por el suelo, hasta el punto que la brigada municipal ha tenido que retirar parte de ese material para abrir paso a los vehículos que tenían previsto acudir a retirarlo.

Sanchis ha replicado a las críticas de la oposición, que ayer reclamó responsabilidades políticas en forma de dimisiones o ceses, en el caso de Més Algemesí, que incluso pidió la intervención de la fiscalía al considerar que se ha podido incurrir en un delito de administración desleal al entender que el traslado del material a un solar a la intemperie ha provocado un perjuicio en un bien que el ayuntamiento tenía la obligación de custodiar.

El alcalde de Algemesí ha advertido que igual el que el estudia emprender acciones legales es el equipo de gobierno ya que entiende que indicar en un primer momento que entre las donaciones apiladas en el solar había víveres y productos de primera necesidad ha provocado los robos y actos de vandalismo. “Haremos lo que nos digan los servicios jurídicos, pero si bien en otras ocasiones han presentado escritos para pedir información y tenemos la obligación de contestar, esta vez el PSOE no ha presentado ninguna solicitud, ha obviado el conducto reglamentario y ha difundido falsedades que han supuesto un perjuicio para la institución. “Se ha propiciado el acceso a una propiedad privada que estaba debidamente cerrada y un efecto llamada”, ha incidido.

Los socialistas señalaron que la explicación del alcalde que estimaba que en dos semanas se podía vaciar la campa con las entregas programadas resultaba poco creíble, especialmente si no se había podido dar salida a este material.