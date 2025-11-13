Alginet costea dos cubas para limpiar los vertidos del barranco

El Ayuntamiento de Alginet ha contratado dos cubas para limpiar las aguas residuales que han aparecido recientemente en el barranco del Vaporet, uno de los cuatro cauces que atraviesan el municipio. Como informó este diario, vecinos y vecinas de este barrio alertaban de que la situación estaba generando malos olores y la contaminación del agua durante las últimas semanas.

El consistorio explica que los vertidos proceden de un colector dañado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Hace diez días, la empresa que gestiona el agua realizó una zanja entre los dos colectores para evitar que el agua se vertiera al barranco, pero terminó colapsando y, por lo tanto, provocó que volvieran a caer al barranco.

La empresa realizó ayer una primera limpieza y posteriormente los trabajadores municipales han terminado de retirar los restos todavía presentes con la ayuda de dos cubas. "Estuvieron más de seis horas limpiando. Cada vez que se obstruye va la cuba de la empresa y los concejales acuden diariamente para analizar el estado del barranco", explica la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer.

Ferrer alerta de que la situación se inició sobre el 27 de octubre, cuando esta empresa les informó de que el agua procedía de una comunidad de regantes. "El 5 de noviembre hicieron la zanja entre los dos colectores para evitar que cayera al barranco. Esta semana nos hemos dado cuenta de que el agua salía sucia y hemos buscado una solución", insiste.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según explica Ferrer, ha aprobado esta semana las obras de reparación de una parte del alcantarillado afectado por la riada, entre las que se encuentra la reparación de este tramo, que tiene un coste estimado de cerca de 1,3 millones de euros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, por su parte, también tuvo conocimiento de esta situación y señala que el vertido ya ha cesado. El organismo de cuenca explica que la contaminación procedía de un colector atascado, que terminaba en el cauce, pero que los técnicos municipales trabajan en su limpieza.