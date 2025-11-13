Los arqueólogos buscan restos del ramal de la Vía Augusta a la costa en Albalat

Las obras de construcción de la ronda norte de Albalat de la Ribera han sufrido un ligero retraso sobre el calendario inicial al tener que paralizarse unos días para incorporar una supervisión arqueológica que no estaba prevista en un principio. No en balde, los expertos creen que existe la posibilidad de encontrar restos históricos de gran relevancia. Uno de ellos podría ser la conocida como Vía Dianium, el ramal de la Vía Augusta que llegaba hasta la costa.

Según explicó a Levante-EMV el arqueólogo Quique Gandia, la pasada semana se encontraron restos que abarcan diversas épocas históricas, desde la ibérica hasta la moderna, pasando por la romana, iberorromana e islámica. Esta prospección inicial ha localizado un área de dispersión cerámica con piezas que ya se encontraban en el catálogo arqueológico de Albalat, posiblemente relacionadas con los yacimientos de Les Jovades y el Alteret de la Vint-i-huitena. Se trata, en todos los casos, de material roto y minúsculo. Con todo, el equipo de arqueólogos contratado por el gobierno autonómico para supervisar las obras y minimizar la afección al patrimonio se encuentra documentando los restos.

La zona situada al norte de Albalat, por donde discurrirá la ronda que busca reducir el tráfico que circula por el casco urbano, ha sido históricamente una zona de cultivo, tal y como señalaron a este periódico fuentes consultadas, por lo que "ha existido siempre mucha remoción de terrenos, aunque no haya sido muy fuerte, y aparece material cerámico que habla de una ocupación del territorio en el pasado".

Cualquier resultado es bueno

A pie de obra, su labor consiste en realizar un seguimiento de las excavaciones en el tramo que seguirá la ronda. Se prevé que los movimientos de tierra alcancen profundidades de entre cincuenta y sesenta centímetros, aunque se ahondará más en el terreno en dos puntos concretos: las rotondas de enlace de la ronda a ambos extremos de la nueva carretera, pues coinciden, tanto con el lugar en el que todos los académicos han situado la conexión entre la Vía Augusta y la Vía Dianium, así como un tramo más avanzado de la segunda. Así se refleja, de hecho, en el Instituto Cartográfico Valenciano.

"Tanto si aparecieran restos como si no, nos estaría aportando información valiosa sobre el trazado de las antiguas calzadas romanas en la Comunitat Valenciana, desde el punto de vista de la investigación documental cualquier resultado es relevante porque puede ayudarnos a entender mejor la Vía Augusta", expusieron las mismas fuentes.

No son las únicas hipótesis que se barajan. Entre los hallazgos posibles, Gandia recordó que en la zona podrían encontrarse restos de poblados, que podrían vincularse con la mansio Sucro, o de uno de los campamentos del militar Quinto Sertorio.

Los expertos elaborarán un informe de valoración y singularidad al concluir las labores de excavación, que podría alterar el rumbo de las obras. Si las prospecciones localizasen un tramo de calzada romana en un buen estado de conservación o estructuras relevantes, la Generalitat debería plantearse si mantener el trazado de la ronda o modificarlo para conservar los posibles restos. Aunque, por el momento, son todo conjeturas.

Más de dos kilómetros

Las obras de la variante de la CV-515 a su paso por Albalat de la Ribera comenzaron a principios de octubre y cuentan con una inversión superior a los cinco millones de euros. La reivindicación de una circunvalación se arrastra desde hace más de dos décadas, cuando ya se empezó a reivindicar un paso alternativo para sacar del casco urbano el tráfico rodado que no tiene como destino el municipio.

Está previsto que la nueva infraestructura, de una longitud aproximada de 2,1 kilómetros, pueda abrirse a la circulación durante el primer semestre de 2027. Además del vial en cuestión, se contempla la construcción de tres glorietas, caminos de servicio para accesos agrícolas y la reposición de servicios afectados.