Vaivén
El caqui conquista la alta cocina francesa
La revista bimensual Marmiton muestra una receta con este producto
Alzira
El sabor del caqui gana cada día nuevos adeptos. Este producto típico de la Ribera se abre a nuevos mercados y ya conquista la alta cocina francesa con sus múltiples usos.
La revista bimensual francesa Marmiton se ha rendido a esta fruta en su última edición de noviembre y diciembre, en la que muestra una de las múltiples recetas que se pueden realizar con este producto. La publicación enseña a los lectores a realizar "sorpresas heladas", una receta gourmet y refrescante que resalta toda la delicadez del Kaki Ribera del Xúquer y que no dejará indiferente a nadie. Con esta receta de 20 minutos, sorprenderán a todos sus invitados.
