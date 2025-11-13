El caqui conquista la alta cocina francesa

El sabor del caqui gana cada día nuevos adeptos. Este producto típico de la Ribera se abre a nuevos mercados y ya conquista la alta cocina francesa con sus múltiples usos.

La revista bimensual francesa Marmiton se ha rendido a esta fruta en su última edición de noviembre y diciembre, en la que muestra una de las múltiples recetas que se pueden realizar con este producto. La publicación enseña a los lectores a realizar "sorpresas heladas", una receta gourmet y refrescante que resalta toda la delicadez del Kaki Ribera del Xúquer y que no dejará indiferente a nadie. Con esta receta de 20 minutos, sorprenderán a todos sus invitados.