La CHJ plantea una "doble protección" en Guadassuar frente a las riadas

Las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024 han marcado un antes y un después en la protección de la ciudadanía y de los municipios de la comarca frente a futuras riadas. Si antes de la trágica dana, la construcción de infraestructuras hidráulicas pretendía proteger a las localidades de las inundaciones provocadas por el Xúquer, las obras se centran ahora en la defensa frente al Magro.

La Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja en la construcción de motas en l’Alcúdia y Guadassuar, a las que se sumará la escollera que costeará el Ayuntamiento de Algemesí para proteger el casco urbano de posibles desbordamientos. Las obras se encuentran casi terminadas en l’Alcúdia, mientras que en el caso de Guadassuar, el organismo de cuenca plantea la posibilidad de implementar una doble barrera de protección para proteger el casco urbano de futuras riadas del Xúquer o del Magro. La CHJ recoge en el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana que se lleven a cabo estos estudios por la distancia del casco urbano del cauce y la dispersión de la inundación producida por el trazado de la acequia Real del Júcar.

El organismo de cuenca reconoce que, tras los trabajos de emergencia durante los primeros meses -retirada de elementos obstructivos, refuerzo de riberas del río o reparación de muros-, actualmente la construcción de estas motas se ha convertido en «una actuación prioritaria» para que los desbordamientos en episodios muy extraordinarios, como la inundación del año 1864 o la de 2024, busquen la salida por la margen izquierda y produzcan los menores daños posibles en las poblaciones. Cabe recordar que se estima que el volumen máximo de caudal en esta localidad fue de 4.000 metros cúbicos por segundo durante la dana.

Simulación hidráulica

Con el fin de analizar el efecto de estas obras en las localidades afectadas, la CHJ ha realizado una simulación hidráulica. El estudio también busca evitar que estas infraestructuras incrementen el riesgo de riadas en municipios cercanos. Tras este estudio, los expeertos han constatado que los caudales desbordados prácticamente se eliminarían en el caso de un avenida con un periodo de retorno de 500 años, mientras que, en el caso de que se produzcan crecidas como el 29 de octubre, «se ven reducidos de forma importante».

La simulación también demuestra que las afecciones no son significativas aguas abajo, por lo que «las sobrelevaciones de niveles máximos en Algemesí serían inferiores a 0,1 metros». En el caso de que se produjera un episodio como el de la trágica dana, el organismo de cuenca garantiza que un importante número de calles no se verían afectadas y se producirían reducciones del nivel máximo de hasta un metro en l’Alcúdia, Guadassuar y Alzira.

El Ayuntamiento de Algemesí, como recogió este diario, lamentaba su «desprotección» ante estas construcciones, por lo que planteó la construcción de una mota en el Raval, que cuenta con la aprobación de la CHJ. Sin embargo, el organismo de cuenca insiste en que estas actuaciones no incrementan significativamente el riesgo en las zonas menos vulnerables de la margen izquierda ni los caudales que desbordan el cauce a su paso por la población de Algemesí.