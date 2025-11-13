Cullera refuerza su apuesta por el turismo interior en la feria de Valladolid

Cullera, bajo su marca Visit Cullera, participa estos días en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que se celebra en Valladolid, con un claro objetivo: fidelizar al turista del interior peninsular, que constituye el principal mercado nacional para la ciudad.

La presencia de Cullera en este importante evento turístico permite mostrar la amplia oferta de atractivos y experiencias que ofrece el municipio más allá del turismo de sol y playa, consolidando así su posicionamiento como destino completo, sostenible y abierto durante todo el año.

Durante la jornada profesional, celebrada hoy, el stand de Visit Cullera ha centrado su actividad en el turismo de negocios y profesional, con encuentros y reuniones dirigidos a agencias de viajes, touroperadores y empresas del sector turístico. Este espacio de trabajo ha servido para reforzar relaciones comerciales, abrir nuevas vías de colaboración y presentar las últimas novedades de la ciudad en materia de infraestructuras, gastronomía, patrimonio cultural y turismo activo.

La feria dedicará la jornada de mañana al público final y a los viajeros, momento en el que Cullera aprovechará para dar a conocer sus recursos y productos turísticos de una forma más experiencial. Los visitantes podrán descubrir sus playas de calidad certificada, su patrimonio histórico y natural, la variada oferta gastronómica basada en el arroz y los productos del mar, así como su calendario de eventos culturales y festivos durante todo el año.

Con su participación en INTUR, Cullera refuerza su estrategia de promoción nacional y consolida su relación con los mercados del centro y norte de España, regiones que históricamente han mostrado gran fidelidad al destino. La asistencia a ferias profesionales como INTUR forma parte del plan de promoción turística diseñado por el Ayuntamiento de Cullera y Visit Cullera para potenciar la desestacionalización del turismo y atraer nuevos perfiles de visitantes.