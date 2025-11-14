El Alzira FS se enfrenta al flamante tricampeón de Europa

El Family Cash Alzira FS se enfrentará mañana, sábado 15 de noviembre, a las 13 h en el Palau d’Esports al flamante tricampeón de Europa y de la Intercontinental, el Illes Balears Palma. El partido se disputará en la espectacular pista azul de la Federación Española y con las cámaras de Teledeporte como testigos. “Lo haremos con el correspondiente pasillo si los protocolos de televisión no nos lo impiden”, comentó el técnico del Family, Braulio Correal.

El alzireño es consciente de que tiene, en sus palabras, “poco que perder y mucho que ganar por lo que, con todos los respetos, hemos de intentar sorprenderles”. Correal no ha dudado en destacar al equipo al que se enfrentará. "Tiene unos porterazos como Luan Muller y Barron, al que se le ha unido el subcampeón de la Champions, Dennis del Kairat”, señala. En sus palabras, aunque han perdido jugadores como Marcelo, Bruno Gomes o Joao Víctor, “se han reforzado con Lucao de Inter, Alisson del Kairat o Deivao”. Además, conservan a pívots como Charuto, el capitán de la selección española, Rivillos o Fabinho.

Por su parte, Braulio tendrá la baja de Quixeré, que se ha marchado a Brasil a jugar con la sub-23 y los ya conocidos Joan y Peiró. “Afortunadamente Yunii se ha recuperado y ha entrenado bien durante la semana”, afirma. “Aunque el partido pueda verse por televisión, pedimos a la afición que nos muestre su apoyo”, concluye el alzireño.