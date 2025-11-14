Alzira organitza jornades per aprendre a actuar davant d’una emergència
Participaran Protecció Civil, el Grup de Voluntaris d’Alzira Contra Incendis Forestals, les Brigades Forestals de la Diputació de València, Creu Roja, Policia Local, el Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) del Consorci Provincial de Bombers o els agents mediambientals
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics, organitza el pròxim dissabte 22 de novembre les Jornades d’Emergència i Protecció Civil, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l’objectiu de difondre coneixements bàsics sobre com actuar en situacions d’emergència.
L’activitat tindrà lloc de 10.00 h a 13.00 h a la zona de Tulell (carrer Germanes Franciscanes), al costat de l’helicòpter dels bombers. Els assistents podran conéixer de prop els diferents cossos de seguretat i organismes que intervenen en emergències, com ara Protecció Civil, el Grup de Voluntaris d’Alzira Contra Incendis Forestals, les Brigades Forestals de la Diputació de València, Creu Roja, Policia Local, el Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) del Consorci Provincial de Bombers o els agents mediambientals, entre altres.
La jornada oferirà a la ciutadania una oportunitat única per descobrir de prop la feina dels principals serveis d’emergència, els seus vehicles, equips i protocols, així com la vital tasca del voluntariat local en la prevenció d’incendis i intervenció en altres emergències.
A més, hi haurà tallers i activitats per a totes les edats: preparació del kit d’emergència, formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP), galeria d’entrenament infantil dels bombers, activitats amb la unitat de la policia canina, visita als vehicles de seguretat, portes obertes de l’helicòpter del GERA amb demostració de rescat en directe, i un espai on conéixer com funciona un alberg d’emergències.
Una oportunitat perfecta per aprendre, gaudir i participar en primera persona de la cultura de la prevenció.
“Un compromís amb la prevenció, perquè conéixer les eines de les que disposem, ens ajuda a previndre i a donar una millor resposta”, assenyalen des de la Regidoria d’Emergència Climàtica, que anima tota la població a participar i formar part activa d’esta iniciativa. Com ha explicat l’alcalde de la ciutat Alfons Domínguez, “amb esta iniciativa donem continuïtat als tallers que s’han portat a terme en col·legis i instituts per a prendre consciència com a població en general i especialment com a xiquets, xiquetes i joves. Es tracta d’una jornada molt completa que esperem resulte molt atractiva per als assistents, no tan sols per l’aprenentatge sobre l’emergència, sinó que a més pot obrir portes a col·laboracions futures”.
