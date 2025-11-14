Antella restringe usos en l’Assut para evitar el incivismo y prevé multas de hasta 450 euros

Antella ya se prepara para evitar la masificación en l'Assut ocho meses antes del inicio de la temporada estival y, por consiguiente, de la llegada de centenares de bañistas que acuden a refrescarse. Tras un verano crítico, en el que se han producido numerosos incidentes, el ayuntamiento ha aprobado una modificación de la ordenanza para el control de acceso y estacionamiento de los dos aparcamientos municipales con el fin de evitar que se repitan episodios similares a los de este verano. La normativa aumenta las restricciones para evitar conductas incívicas.

El consistorio ha establecido por primera vez una serie de prohibiciones en el paraje de l'Assut. Atrás quedan las imágenes de decenas de bañistas cargados con neveras repletas de envases, botellas u objetos de vidrio, la instalación de tiendas o estructuras de sombra o la emisión de música elevada a través de altavoces o dispositivos móviles. Antella se blinda con multas de hasta 450 euros para evitar el vandalismo, la suciedad, la venta ambulante o los campos destrozados ante la avalancha de bañistas que acuden día tras día a este paraje, y especialmente durante los fines de semana. Cabe recordar que la alcaldesa, Eugenia García, y dos concejales vivieron uno de los momentos más graves del verano tras sufrir un intento de agresión a principios de julio.

La ordenanza prohíbe el estacionamiento fuera de las zonas habilitadas. El consistorio ya aprobó hace un año que sólo vecinos y familiares directos pueden estacionar en el pueblo durante la época estival, mientras que los bañistas deben dejar su vehículo en uno de los dos aparcamientos establecidos, con un aforo de 260 plazas, por un precio de 15 euros por turismo. Además, el ayuntamiento limita el número de visitantes a la zona de recreo del paraje a este mismo aforo, por lo que, según la normativa, una vez completo el aparcamiento, no se podrá acceder al espacio.

Los bañistas tampoco podrán practicar la venta ambulante o cualquier actividad comercial sin autorización, acceder con animales de raza potencialmente peligrosa al recinto (el resto no podrán estar sueltos en el interior del paraje), realizar barbacoas, encender fuego, ensuciar el agua, tirar residuos, instalar tiendas o introducir envases, botellas u objetos de cristal. La propia alcaldesa ya reconocía a este diario que la masificación había comportado problemas de suciedad y vandalismo en la localidad, por lo que cada lunes los operarios debía acudir con camiones y contenedores para limpiar l'Assut.

Vallado

La nueva ordenanza refuerza las medidas ya establecidas, como la prohibición por primera vez del estacionamiento en todas las calles del casco urbano durante la temporada alta -entre el 15 de julio y el 15 de agosto- para acotar el aluvión de vehículos que acuden a la localidad.

Además, y tras varias reuniones con la Confederación Hidrográfica del Júcar, l'Assut pasará a considerarse paraje natural, ya que actualmente el entorno no es de titularidad municipal, aunque asume el matenimiento y los costes. El paraje está gestionado por la CHJ (la zona recreativa) y la Acequia Real (el resto del paraje), pero, tras el cambio, el consistorio podrá controlar los accesos.

El organismo de cuenca, a su vez, se comprometió este verano a cerrar el futuro Paraje Natural Municipal con un vallado de 250 metros, por lo que se podrá controlar el aforo y evitar, así, la masificación.

El consistorio prevé que estas medidas y las restricciones, acompañadas de sanciones económicas, mejoren la situación en el municipio y permitan a los vecinos, que no suelen acudir al paraje por la gran cantidad de bañistas, que puedan volver a disfrutar de esta zona.