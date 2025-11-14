Carcaixent recupera la recreación histórica de la batalla napoleónica que pudo acabar en matanza

Los vecinos de Carcaixent podrán viajar al pasado este domingo sin necesidad de subirse a un DeLorean. El ayuntamiento ha recuperado la recreación histórica de la batalla napoleónica que pudo acabar en una matanza casi total de la población. Solo la intervención de María Antonia Talens Mezquita, conocida popularmente como 'La Marqueseta' evitó que el ejército francés tomase mayores represalias.

La ciudad ya recreó en el pasado este episodio de su historia. La primera ocasión tuvo lugar en el año 2013, coincidiendo con el bicentenario del suceso. Sin embargo, tras tres ediciones, no tuvo mayor continuidad. Ahora, vuelve al calendario de actividades culturales de Carcaixent con la colaboración de la reputada Asociación Napoleónica Valenciana, con sede en la localidad de Algemesí.

Talens (1783-1858) era hija del primer Marqués de la Calzada, Vicente Talens Garrigues. Tras la batalla de Carcaixent, enmarcada en la Guerra de la Independencia, se convirtió en una heroína de la ciudad. Fue un 13 de junio de 1813. La victoria napoleónica no fue resultado suficiente y, cuenta la historia, se quiso ajusticiar a toda la población. Sin embargo, fue la mediación de 'La Marqueseta' ante el general francés Jean Isidore Harispe la que evitó una masacre mayor.

Ahora el ayuntamiento ha recuperado la recreación de estos hechos históricos, que tendrá lugar este domingo, 16 de noviembre. Un desfile de tropas recorrerá varias calles de la ciudad entre las 11:30 y las 12:30 horas, para completarse con la recreación de la batalla a partir de las 13:00 horas en la plaza Major. Paralelamente, el consistorio ha programado un mercado de artesanía en la plaza del Mercat, además de uno gastronómico en el mercado municipal (ambos de 9 a 14 horas). En la plaza del Mercat también se han previsto juegos infantiles, mientras que un concurso de pasodobles, a las 18:00 horas en el Magatzem de Ribera, cerrará la jornada.

Previamente, a lo largo de esta semana, el ayuntamiento ha organizado una serie de visitas teatralizadas al Palau de la Marquesa dirigidas a los centros educativos de la ciudad.