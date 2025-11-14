El Castellonense defenderá su liderato en l'Almenà

La UD Castellonense defenderá este domingo, a las 16:15 h, por primera vez el liderato del grupo 6 de Tercera RFEF. El club se enfrentará al Crevillent Deportivo en l’Almenà. Los del Baix Vinalopó no llegan a sacar la cabeza de la parte baja y no ganan desde hace cinco partidos, por lo que suman tres derrotas y un solo empate que les deja a un punto del descenso. Aún así, Iñaki Rodríguez tiene claro “que no nos podemos fiar en absoluto. Los partidos que le he visto los ha perdido por pequeños detalles”. Los albinegros suman siete victorias seguidas por lo que, en sus palabras, "cada semana la dificultad aumenta porque el resto de equipos nos tiene cada vez más en cuenta y tendremos que hacer un partido muy serio a nivel mental". El técnico se enfrentará con las bajas de Jeffrie y de Samper por tarjetas.

Quince minutos antes, la UD Alzira retornará al Mundial 82 de Catarroja trece años después de su último partido. No será contra el Catarroja CF, que ahora está en 2ª FFCV, sino contra el otro equipo que puso allí su sede social, el Recambios Colón. Sin embargo, este conjunto ha estado vagando por diferentes instalaciones. De hecho, las dos primeras victorias alziristas (0-1 y 0-4) se produjeron en Sedaví y los siguientes partidos en el Perdiguer de Aldaia. Los de l'Horta han lamentado los arbitrajes desiguales recibidos respecto a las decisiones tomadas con los contrarios. Hasta la décima jornada no ha llegado la primera victoria, 1-2 contra el Jove Español que le costó el puesto al técnico sanvicentero. Excepto la derrota de la primera jornada por 5-0 en Vila-real o 0-2 contra el At. Levante, el resto de partidos perdidos no han sido por más de un gol. "Además, nos hemos enfrentado a muchos de los equipos de arriba", explicó el técnico Jero López. En sus palabras, "aunque el Alzira llega con un punto más sabemos que este equipo estará mucho más arriba". El exentrenador del Alzira no podrá contar con los centrales titulares Ortega y Pablo Sánchez por acumulación de amonestaciones ni el medio Carlos Sanjuán, que cumple el segundo y último partido de sanción. Asimismo tiene al lateral Lluch lesionado para un mes.

Por su parte, después de enfrentarse a cuatro equipos de la zona alta, el Alzira afronta ahora una serie de partidos contra equipos de su liga contra los que ha de reafirmar si va a remontar la mala situación en la que se encuentra, con solo nueve puntos de treinta. Ramón Llopis sigue teniendo las lesiones de Gomis -que ya ha trabajado esta semana con el grupo-, Bono y Román. Tanque todavía no tiene el ok de la Federación para dar de alta su ficha. En la parte positiva, el técnico burrianense contará con la última incorporación, Brayan. El colombiano es un extremo izquierdo de 28 años que destacó a sus órdenes en el Benicarló y en el Soneja. Posteriormente "emigró" a la Tercera Catalana a la Rapitenca donde bajó a la Lliga Èlit -equivalente a la Lliga Comunitat- en el mismo equipo de la Ràpita. En enero de este año se fue a la UE Aldeana, equipo de la 2ª Catalana donde el equipo tarraconense le ofrecía trabajo. Con la llegada de Llopis al Alzira ha decidido volver a intentarlo en la Tercera, si bien todavía no está en condiciones de ser titular.