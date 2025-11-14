La CHJ plantea ampliar el río Verde para evitar desbordamientos

La Confederación Hidrográfica del Júcar estudia utilizar el río Verde como corredor fluvial con el objetivo de que «el cauce pueda fluir libremente», especialmente durante las crecidas provocadas durante fuertes episodios de lluvia, y, así, evitar inundaciones. El organismo de cuenca incluye esta medida en el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana presentado recientemente y que busca proteger a los municipios más expuestos a futuras riadas.

La CHJ recoge una serie de propuestas para minimizar daños en caso de que se produzcan una dana similar a las del pasado 29 de octubre. El organismo, tras el desbordamiento del Magro, prioriza la ejecución de varias medidas relacionadas con la protección frente a este río, que anegó de barro y agua decenas de municipios de la comarca. Entre ellas, se encuentra el rediseño del cauce mediante la construcción de varias motas o la regularización del río a su paso por distintos términos municipales.

La entidad explica que en el tramo final del Magro, en la confluencia con el Xúquer, se encuentra un bosque de ribera, que podría ampliarse hacia la margen derecha del cauce en dirección al río Verde, un hecho que podría reducir los desbordamientos. Este río es el único propio de la Ribera Alta, que nace en el término municipal de Benimodo y concluye 14 kilómetros más abajo, en Alzira, cuando desemboca en el Xúquer. Las intensas precipitaciones, como ha recogido este diario en múltiples ocasiones, ya han provocado su desbordamiento a su paso por distintas localidades. En mayo de 2022, por ejemplo, los acumulados de más de cien litros comportaron inundaciones en el linde entre los municipios de Alberic y Massalavés. En esa ocasión, el caudal de este afluente del Xúquer anegó campos y cortó caminos, por lo que esta medida podría revertir la situación.

El organismo de cuenca insiste en el plan, que se ha desarrollado tras recoger las voces de expertos y las alegaciones presentadas por distintos municipios, que la ampliación, acompañada de una reducción del nivel del terreno, podría tener «un efecto mitigador». La medida evitaría tanto los desbordamientos que provienen del Magro, como los del río Verde. La CHJ también plantea la incorporación de la restauración ambiental de este cauce a través de actuaciones que permitirían recuperar el estado natural o mejorar las condiciones ecológicas.

Renaturalización

La Mancomunitat de la Ribera Alta y el Consorci de la Ribera, que aglutina a las dos grandes mancomunidades de la comarca, presentaron dos propuestas al programa europeo LIFE 2025 centradas en la lucha contra el cambio climático y la transición verde, una de las cuales ya se centraba, como informó este diario, en el río Verde.

Las dos entidades supramunicipales buscan fondos europeos para para desarrollar la renaturalización y adaptación contra avenidas de las cuencas de los ríos Verde y Magro mediante la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, la creación de humedales y el fomento de la agricultura ecológica.

El proyecto busca la recuperación del río Verde como espacio natural, social y lúdico, en su trayecto por los términos de Benimodo, Massalavés Alberic y Alzira. Por otra parte, también contempla actuaciones en el Magro, en los municipios de Catadau, Llombai y Alfarb, así como en otros municipios del Barranc del Carraixet, en l’Horta Nord.