La dana de octubre dejó en la Ribera superávits de lluvia de hasta el 327%

El paso de la dana Alice el pasado mes de octubre por la Ribera generó problemas en varios municipios con trombas de gran intensidad en cortos periodos de tiempo que colapsaron alcantarillados o desbordaron barrancos, además de provocar todo tipo de desperfectos. Tal fue el nivel de precipitación que, en algunas poblaciones, el mes se cerró con superávits de lluvia de hasta el 327%.

Según el informe climático mensual elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología, los registros pluviométricos en las distintas estaciones de medición de la comarca mostraron anomalías de lluvia positivas. Es decir, cayó más agua de lo que se considera normal para dicha época del año, si se tiene como referencia el periodo histórico comprendido entre 1991 y 2020.

El mayor superávit de la comarca se dio en Sollana, con una anomalía hídrica positiva del 327%: la precipitación acumulada en octubre ascendió a 326 litros por metro cuadrado, cuando el promedio histórico de dicho mes se sitúa en 76,3. Representa, además, el tercer superávit más alto de la Comunitat Valenciana, tan solo superado por los datos de las islas Columbretes (546%) y Torrelamata (339%).

Vial cortado por las lluvias en Sollana, durante el paso de la dana Alice. / Levante-EMV

Sollana no es el único municipio de la comarca que registró importantes anomalías positivas. El observatorio de Alginet alcanzó los 264 litros por metro cuadrado, mientras que el promedio histórico es de 75,5, por lo que el superávit fue del 250%. En el caso de la estación de la cooperativa agrícola, la anomalía se situó en el 239%. Alginet (Coagri, 239%), Montserrat (237%), Turís (231%) y Carcaixent (201%) son el resto de observatorios en los que los registros de lluvias de octubre triplicaron, como mínimo, el promedio histórico.

El informe destaca los episodios de lluvia torrencial registrados en municipios como Benifaió, Almussafes o Sollana en la mañana del día 11, mientras que enfatiza el extraordinario registro de Carcaixent, donde un núcleo de lluvia estático y sin tormenta acumuló 168,4 litros por metro cuadrado, de los que 110 cayeron solo en una hora.

A pesar de que Aemet considera que el mes de octubre fue muy húmedo o extremadamente húmedo en la Ribera, los acumulados más importantes se dieron durante los días en los que la comarca se vio afectada por la dana Alice. A pesar de su incidencia, las temperaturas fueron más cálidas que de normal. En el caso de Sumacàrcer y Turís, se registraron anomalías positivas de un grado, mientras que en Carcaixent, Montserrat o Polinyà los termómetros se situaron 0,8 ºC por encima del promedio.