Per Nadal arriben de nou els bons de comerç d’Alzira

Hui s’obri la cita prèvia per a inscriure’s en la compra

Un grup de persones camina per una de les principals avingudes de la ciutat.

Óscar García

Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Comerç, presenta una nova edició dels ja coneguts bons de comerç de Nadal, amb un total de 1.500 bons per valor de 100€. Des de hui s’obri l’agenda per a demanar la cita prèvia fins a esgotar-ne.

El departament de Comerç, a través d’IDEA, inicia esta edició amb la finalitat d’incentivar el consum en el comerç local de cara a Nadal. Cal recordar que dels 100 euros del valor dels bons, 60€ els aporta el ciutadà i 40€ els aporta l'Ajuntament. La novetat en esta edició és que s’amplien els establiments adherits al sector serveis i l’hostaleria. Es pot consultar el llistat definitiu de les empreses adherides en el web d’Idea.

Com ha explicat la regidora responsable, Gemma Alós, “esperem que esta nova campanya de bons de Nadal tinga, una vegada més, l’èxit i la bona acollida de les anteriors i reforce les compres de cara a estes festes de Nadal. Com sempre, l’objectiu del departament d’IDEA és aconseguir que la gent descobrisca la gran quantitat d’opcions que hi ha a Alzira, i que en esta època tant els negocis com els consumidors puguen beneficiar-se d’estes targetes”.

A partir del dilluns 24 de novembre es podrà comprar un màxim d’un bo per persona i ja es podrà començar a utilitzar fins al 31 de desembre. Allò que no es gaste en el període establit, es perd. Cal recordar també que, com qualsevol subvenció rebuda, s’haurà de contemplar a efectes fiscals en el moment de fer la declaració de l’exercici 2025.

Alós ha destacat també que “l’última edició de bons de comerç va finalitzar el passat 31 d’octubre i va injectar 125.000 euros en l’economia alzirenya. Una edició molt positiva i que mostra que els comerciants alzirenys confien en esta estratègia que fa que es compre a la ciutat i al xicotet comerç i fins tot que descobrisquen nous establiments”.

