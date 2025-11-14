Sanidad licita las obras del nuevo consultorio de Massalavés por 648.156 euros

La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de La Ribera, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras del nuevo consultorio auxiliar de Massalavés, con un presupuesto de 648.156 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre.

El proyecto básico contempla la reforma integral de un espacio anexo al actual consultorio cedido por el Ayuntamiento de Massalavés, lo que permitirá dotar al municipio de unas instalaciones más amplias y modernas, con una superficie total de 290 metros cuadrados.

El nuevo consultorio será un espacio más funcional, accesible y sostenible diseñado conforme a los estándares actuales de Atención Primaria e incorporando medidas de eficiencia energética y energías renovables. Su construcción permitirá mejorar la atención sanitaria y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, que ha visitado el espacio donde se ubicará el nuevo consultorio de Massalavés, ha destacado que “con este nuevo consultorio damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Massalavés, que durante años han solicitado unas instalaciones adecuadas para garantizar una asistencia de calidad”.

El nuevo centro de Massalavés contará con un área de medicina familiar, con consultas para médico y enfermería, un área de pediatría, un espacio de extracciones y tratamientos, una zona de recepción y sala de espera para 15-20 personas, además de cuarto técnico, almacén, vestuarios y aseos públicos.

Atención Primaria

Ribes ha subrayado que “desde el Departamento de Salud de la Ribera estamos realizando un esfuerzo importante para renovar y modernizar las infraestructuras de Atención Primaria, muchas de las cuales requerían mejoras desde hace años y no habían sido atendidas”.

En este sentido, la gerente ha recordado que este proyecto se suma a otras actuaciones en marcha dentro del plan de modernización de infraestructuras del Departamento. “En los últimos meses hemos inaugurado los nuevos consultorios auxiliares de Riola y Fortaleny, están en fase de construcción la ampliación del Centro de Salud de Sueca, del nuevo consultorio de Corbera, y próximamente se iniciará el proceso de ampliación del centro de dalud de Algemesí”, ha señalado.

“Nuestro objetivo es claro: reforzar la red de Atención Primaria para que todos los municipios del fepartamento dispongan de centros modernos, confortables y adaptados a las necesidades de la población actual”, ha concluido Rosabel Ribes.