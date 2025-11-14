Torna la competició mundial de pilota a Alzira
El 29 de novembre se celebrará la Copa Amèrica-Europa José Luis López
Dos anys després de ser seu del Mundial de pilota, Alzira serà la seu el dissabte 29 de novembre de la 1a Copa Amèrica-Europa que reunirà els millors jugadors dels dos continents en Joc Internacional i One Wall.
El president de la CIJB, entitat organitzadora de l’esdeveniment, el valencià Alberto Soldado, ha explicat que l'èxit d'organització del Mundial feia que Alzira haguera sigut la primera candidata per acollir esta competició que a més dels habituals enfrontaments masculins i femenins, tindrà com a novetat la disputa de partides mixtes de tant de joc internacional com de one wall.
L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha agraït a la Confederació Internacional de Pilota, representada pel seu president, Alberto Soldado, que elegiren de nou Alzira per acollir esta competició. “Per a Alzira és un orgull tornar a acollir una competició d’esta magnitud, que reafirma la nostra aposta per la pilota com a esport que forma part de la nostra cultura com a poble. Després de l’èxit del Mundial de 2023, tornem a situar-se en l’epicentre del nostre esport autòcton, convertint-se una vegada més en referent i punt de trobada de jugadors i aficionats d’arreu del món”.
Dissabte 29 de novembre de matí a les 11 hores, s’enfrontaran a Joc nternacional les seleccions masculines al camp d'esports Venècia i a continuació hi haurà una partida mixta. Per Europa, el seleccionador ha elegit el valencià José Luis Calvo per ser un dels millors en traure a llargues. A més, juguen l'italià Vacchetto, el belga Loic Clement, els bascos Amantegi i Baldarrain i el britànic Luke Thomson.
Per la vesprada a les 16 hores començarà la competició de one wall al pavelló Pérez Puig on Ana de Beniparrell i Mar de Bicorp junt a la basca Larralde formaran el trio que s'enfrontaran a les americanes en la canxa 1. A les canxes 2 i 3, també del Pérez Puig es disputarà la competició masculina i en acabant, la partida mixta.
Per la seua banda el regidor d'esports, Vicent de la Concepción ha animat a la població i als amants de la pilota a vore els grans jugadors que vindran dels dos continents. “Vull agrair a totes les entitats que ho han fet possible, especialment a la Fundació José Luis López, pel seu compromís constant amb la promoció de l’esport i amb la pilota valenciana”. En este sentit, Soldado ha indicat que la competició porta per nom José Luis López com a homenatge a este empresari valencià, enamorat de la pilota, sense la col·laboració econòmica del qual no hauria sigut possible tot el moviment internacional aconseguit en els últims anys.
La competició serà inaugurada el divendres a les 19 h. a la Casa de la Cultura.
