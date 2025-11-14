UGT se desmarca de la denuncia por irregularidades en la empresa municipal de Almussafes

La sección sindical de UGT en la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes (EMSPA) se ha desmarcado de la denuncia presentada por una trabajadora en la que se alertan de presuntas irregularidades en los procesos de contratación y el funcionamiento interno. Esta ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraud y la protección de la denunciante, que ejerce como delegada sindical de UGT.

El sindicato niega que la empleada sufra "algún tipo de desprotección por parte de la compañía", al mismo tiempo que sostiene que la presentación de la denuncia no ha sido consensuada con la organización sindical. "Estas acciones no suponen ninguna reinvidicación en materia laboral que sea beneficiosa para los empleados si no que, por el contrario, ponen en riesgo las mejoras laborales que, durante años, este sindicato ha conseguido y que han repercutido de forma muy favorable en las condiciones laborales de los empleados", esgrime.

De igual modo, los representantes de UGT explican que han solicitado por escrito toda la información y documentación de que dispone la empresa pública de este asunto y "de ella se concluye que, en ningún caso, se ha intentado quitar la protección a la denunciante, tal y como queda evidenciado por la documentación facilitada por EMSPA, y ha activado todas las medidas para proteger a la persona denunciante".