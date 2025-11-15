La ITV de Alzira es la más colapsada de la provincia con demoras de más de tres meses

¿A quién no se le ha olvidado pedir cita para la Inspección Técnica del Vehículo? Subes al coche, miras la pegatina que marca el mes, te das cuenta de que la ITV está a punto de caducar y piensas que ya pedirás cita más tarde. La estampa suele ser habitual y, lamentablemente, el resultado también suele ser muy similar. Las agendas colapsadas, la falta de personal y los retrasos en los centros comportan que renovar la inspección del vehículo sea, en algunos casos, cuestión de suerte o de semanas e, incluso, meses de espera. Solicitar una cita pone a prueba a cualquier conductor, especialmente si desea realizar la inspección en la estación de Alzira. Por ello, muchos de los conductores afectados optan por desplazarse a otras instalaciones cercanas.

El calendario muestra que no hay citas disponibles para noviembre, sólo quedan algunas citas durante los días 26, 29 y 30 de diciembre, que suelen ser durante la jornada laboral, y no existe ninguna disponibilidad durante los meses de enero y febrero. Por lo tanto, si cualquier conductor, especialmente los de turismos diésel y gasolina por la alta demanda, desea aprovechar las vacaciones navideñas para pasar la ITV, solo podrá hacerlo el segundo día de Navidad o las jornadas previas a Nochevieja o, por el contrario, deberá esperar un par de meses para realizar la inspección a su turismo.

La ausencia de citas pone en evidencia el colapso que sufre la estación de Alzira, que se sitúa como la más saturada de la provincia de Valencia, según se recoge en la página web SITVAL (página oficial de las ITV en la Comunitat Valenciana. Las personas interesadas en acudir a las instalaciones situadas en la capital de la Ribera Alta se encuentran en esta página con que la disponibilidad se sitúa por encima de los 45 días, mientras que las otras estaciones disponen de citas en menos de 30 días. Cabe señalar que la situación puede variar, ya que pueden producirse cambios en la estación debido a las cancelaciones de última hora o la liberación de alguna fecha, por lo que los técnicos recomiendan acceder diariamente a la página para conocer la situación en cada momento. Además, en algunos casos, las estaciones reservan alguna franja horaria para los vehículos que acuden sin haber avisado previamente.

Otras estaciones

El colapso en la estación de Alzira es un problema que se prolonga en el tiempo, ya que a lo largo de este año se han producido demoras de hasta tres meses, por lo que muchos vecinos deciden desplazarse a otros lugares. La mayoría de instalaciones de ITV disponen de cita a partir del lunes 17 de noviembre. De hecho, solo la estación de Gandia no tiene fechas durante este mes y, por lo tanto, los conductores deben solicitar la petición a partir del 3 de diciembre, mientras que los usuarios de Sagunt también deben esperar hasta febrero.

Riba-roja, Xàtiva, Catarroja, San Antonio de Benagéber y Ontinyent cuentan con citas a lo largo de la próxima semana y con distintas franjas horarias.

La situación de la ITV de Alzira ha comportado que el Consell trabaje en la creación de una estación en la comarca. La Generalitat Valenciana anunció a finales de 2024 la construcción de una nueva infraestructura en el polígono Olivarons de Sollana con el fin de dotar una mayor cobertura a la Ribera. El consistorio inició a finales de junio el expediente de cesión de uso del suelo con carácter gratuito y temporal para una duración de 30 años.