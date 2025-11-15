«Un tanque de tormenta no evita la inundación; el parking de Bonaire no sirvió»

Los trabajos de emergencia han dado paso a obras en ríos y barrancos durante los últimos meses. ¿Los pueblos de la Ribera están más protegidos que hace un año?

La CHJ ha preparado un plan de reconstrucción, en el que incorporan casi todo lo que desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos habíamos propuesto. Se recogen una serie de actuaciones en Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, que son los más afectados por estar en la parte más baja del Magro antes de confluir con el Xúquer, y van un poco más allá de lo que están haciendo en las obras de emergencia. Ya están haciendo rectificaciones y correcciones, no sólo para reconstruir lo que se había hecho, sino que van más allá. Están mejorando la situación de forma significativa. En el plan incorporamos una serie de medidas que no estaban incluidas en las emergencias y que creemos que son necesarias. Buscan evitar que las inundaciones sean como han sido y mejorar el encaucamiento en diferentes áreas y zonas. Por ejemplo, en Algemesí proponen ampliar el río unos 20 metros más o modificar los puentes. En Alzira y Carcaixent incorporan de forma clara y evidente la necesidad de ejecutar las actuaciones que se habían diseñado en el estudio para reducir los riesgos entre Alberic y Cullera. La capacidad del río Xúquer no es constante y cambia en diferentes puntos. Cuando cruza el ferrocaril, a la altura de Carcaixent, a partir de 370 m3/s desborda. La variante de Carcaixent hace de mota de protección, pero desborda. A la altura de Alzira y la autopista, los 500 m3/s es el máximo que puede llevar sin desbordar, mientras que a la altura del puente de hierro que hay en Albalat, si lleva 500 m3/s, el agua ya llega al límite y está a punto de desbordarse, a pesar de que hay unas segundas motas del río que hacen que amplíe su capacidad. En Sueca no están las motas y la capacidad del río baja a 230 m3/s.

La CHJ también incluye parte de la problemática que se había detectado en los barrancos de Carcaixent y Alzira, ya que cada dos o tres años hay inundaciones en esta zona. Ha habido una desorganización territorial, ya que hay un urbanismo de mucha presión, que ignora totalmente las condiciones naturales del territorio. Ahora tenemos que ir haciendo actuaciones que minimicen esta problemática y puedan proteger a las personas.

Las actuaciones en la Ribera siempre se habían centrado en la protección frente al Xúquer. ¿Si no se hubiese producido esta dana, se hubiese contemplado alguna en el Magro?

Ya detectamos, cuando hicimos el estudio de 2022, que el Magro, a la altura de l'Alcúdia, desborda por la margen izquierda. Esto lo recordaban los ingenieros más mayores, que analizaron la riada de 1864. Hicieron un estudio desde donde nace el Xúquer hasta Cullera, por lo que la CHJ sí que lo contemplaba en este estudio, pero no con detalle, porque el problema que se había analizado era qué pasaba con el Xúquer. Si ahora hubiese llovido en la zona de Sellent, Moixent, la Font de la Figuera o la zona de Albaida, a saber qué hubiese pasado. Se hubiera juntado el Magro con el Xúquer. Hay que recordar que Tous consiguió retener 30 hm3. Si no se hubiera retenido, en Alzira habría entrado bastante agua. Si se hubiera desplazado a la zona del Cànyoles, lo que hubiese sufrido Alzira, Carcaixent o Algemesí hubiera sido tremendo. El Xúquer no ha colaborado en el desastre, hemos tenido esa pequeña suerte. En aquel estudio, analizábamos qué pasaba en estos pueblos de la Ribera con el Xúquer, pero ya lo contemplamos con el Magro. Aquí en Algemesí no desbordaba, ya que desbordaba en la parte baja, pero no en el Raval. No contemplábamos que se rompiera la mota de protección en la parte de arriba y tampoco contemplábamos que se hiciera una mota artificial en la otra parte y entrara el agua en el Raval. Los tres pasos inferiores han llevado el agua al resto de la población. Esto no se contemplaba porque en Algemesí entraba por la parte baja, pero no es lo que ha pasado.

Las motas que la CHJ construye en l’Alcúdia y proyecta en Guadassuar han generado recelos en los municipios ubicados aguas abajo. ¿Podrían agravar las inundaciones?

No. Todo eso se analiza con detalle. No se hace una cosa pensando en cómo ayudar a esa población, sino también qué puede comportar en otros pueblos. La mota en l'Alcúdia se hace para proteger a la población, que es lo más vulnerable. Hay que salvar vidas. Si de forma natural desborda por la izquierda, hay que dejarlo que desborde. Si intentas que no desborde, hay que hacer un cauce más grande porque, si hay un fallo, entra el agua a una velocidad tremenda. La solución es que haya un comportamiento natural, pero protegiendo a las zonas urbanas que han crecido de forma bárbara y que ahora no puedes desplazar. El problema es que nadie ha explicado la situación que tenemos. ¿Cuánta gente de Alzira sabe que es un pueblo en el que pueden entrar tres metros de agua? En Tulell están haciendo aparcamientos subterráneos y edificios y la gente no sabe que les puede entrar tres metros de agua. No hay concienciación. Estuvimos cinco años, desde 1995 hasta 2000, haciendo un plan global contra inundaciones en la Ribera. Se abordaban actuaciones y no han hecho nada los ayuntamientos, se ha ignorado por completo y no se ha formado a la gente. Por ejemplo, el parque de bomberos no se ha cambiado de lugar y llevamos 40 años, cuando son los que nos tienen que ayudar. ¿Está la policía situada en un lugar donde no haya problemas? No hay una cultura del riesgo.

¿Por qué la CHJ sufraga las motas de l’Alcúdia y Guadassuar, pero no costeará la de Algemesí?

En Algemesí hay una mota que está aguas arriba del casco urbano, que está fuera del casco. Desbordó allí, rompió la mota, la riada fue pasando y la deshizo más. Entró por detrás del pueblo y buscó uno de los pasos inferiores. Esa mota la hace la CHJ. Después está la mota del Raval. Si no se amplía el río y se elevan los puentes, la zona del Raval está en peligro, por lo que hay que elevarlo sobre 1,40 metros.

¿La sobreelevación de puentes también se podría aplicar a otros municipios como Alzira o Carcaixent?

Hay que modificar la rasante de la variante de Carcaixent en el tramo que está cerca de donde cruza el barranco de Barxeta, entre la Pobla Llarga y Cogullada. Habría que levantarlo para que no haga de barrera, pero hay que mirar para que el barranco dels Prínceps o el propio Barxeta salgan fuera y no dejar que entren en esa parte interior que va directamente a Cogullada. No podemos ampliar mucho el río porque sino entra a Alzira y Carcaixent. Hay que dejar que desborde hacia el río Verde. Cuando llega a la zona entre la Murta y Algemesí tenemos que tener cuidado con lo que se hace porque cualquier cosa que se haga en ambos márgenes influiría. Alzira se podría proteger en Tulell, entre el Pont de Ferro y Carrefour. El agua no entraría y habría que evacuar las aguas que entran dentro de Alzira desde los barrancos.

Alzira también propuso prolongar el malecón de Tulell hasta Algemesí.

Tulell es un proyecto y la mota que proponen ellos se basa en prolongar desde la autopista, donde acaba la mota de Albalat por la margen derecha -separada del río-, hasta el polígono de la carretera de Albalat. Son dos cosas diferentes. Alzira quiere enlazar las dos cosas. Yo propongo que se haga entre Carrefour y el Pont de Ferro, que hay cuatro metros de desnivel. Por ahí entra el agua a Alzira, pero es diferente a la prolongación que piden.

Los técnicos, por otra parte, proponen tanques de tormenta en Algemesí, Carcaixent o Alzira. ¿Son una solución?

Se confunden mucho los conceptos. Un tanque de tormentas es una denominación desafortunada porque es un tanque de predepuración. Estos se ponen al final de un colector, antes de que llegue a la depuradora, para que las primeras lluvias que caen y que recogen la suciedad del piso se depositen en ese punto y no vayan a la depuradora. No tiene nada que ver con las balsas o los depósitos de acumulación de agua.

¿No evitarían inundaciones?

No. Cuando se pone a llover mucho durante tres o cuatro horas, no se tiene que mirar sólo la punta del caudal máximo, sino el volumen de agua que llega de golpe. Mejor tanque de tormentas que el parking de Bonaire, que son dos plantas de 1.000 m2, y no ha servido para nada. Para que pueda funcionar, tiene que retener de verdad. Hay que hacer elementos de laminación o balsas de retención. Todo lo que se pueda hacer para retener va bien, pero hay que ser conscientes de que no puedes estar tranquilo por tener un tanque de tormentas al lado de casa. Los barrancos de Carcaixent, por ejemplo, entran dentro del pueblo y no tienen derivación, por lo que desbordan dentro. Sirve para retener una parte de agua que llega, pero el volumen que llega es a lo mejor 100 veces mayor que lo que retiene este tanque. Hace un efecto mínimo al principio, pero luego nada. Hay que estudiarlo bien y ver dónde se pone. Para ser eficaces, tienen que retener una gran cantidad.

En Algemesí también se proyecta uno.

Este se ha pensado al final del pueblo, por lo que el agua y el barro ya han pasado a través del pueblo. Cuando el barro ya se ha quedado ahí y haces un tanque de tormentas, sí que sirve para depurar.

¿Estos proyectos se deberían contemplar con un rediseño de la red de alcantarillado o colectores más grandes?

Cada población tiene su problemática. La gente quiso quitarse el barro de casa y este terminó en el alcantarillado. Cuando se seca, se queda duro. Si a eso le sumas que el alcantarillado es de los años 60 y que se trata de conductos que no tienen suficiente capacidad para estas lluvias tan bárbaras. En Carcaixent se vio este octubre, que, además, tienen el problema de que llega el agua del barranco. En Alzira pasa igual. El barranco de l'Alquenència, que era el canal principal, ha desaparecido. Han hecho dos conexiones al río Xúquer, que ya alerté de que no se podía hacer eso porque era una locura. Cuando sube un poco el río, entra dentro de Alzira por el alcantarillado. Ahora tienes que ir arreglando estos problemas. En Algemesí, son sistemas unitarios. Si fueran separativos, las aguas pluviales podrían ir a un lugar y las residuales por otro, pero ahora va todo al mismo punto, que termina colapsando.. Habría que haber realizado sistemas separativos, pero ahora eso tiene un elevado coste que no se pueden permitir. Hay un gran trabajo por delante y, por eso, estamos peleando para cambiar la ley de aguas con el fin de que sea una prioridad salvar vidas e invertir en cosas que no dan votos, pero salvan vidas.