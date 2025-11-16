Piden 10 años de cárcel a un hombre que abusó de una menor en Alzira

La Fiscalía pide una pena de diez años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de edad para un hombre al que acusa de besar y someter a tocamientos a una niña, de 14 años en el momento de los hechos, a la que había conocido recientemente.

Los hechos ocurrieron, según el relato de la acusación pública, el 17 de noviembre de 2022 en el interior de una vivienda deshabitada de Alzira cuando el hombre propuso besar a la víctima y ésta se negó.

Pese a ello, el encausado la habría agarrado fuertemente de las manos para besarla y realizarle tocamientos en sus partes íntimas, pese a la negativa de la menor.