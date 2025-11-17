El Alzira FS cae por la mínima ante el tricampeón de Champions

Cinco centímetros a medio segundo para el final separaron al Family Cash Alzira FS de recuperar un punto contra el Illes Balears-Palma que al final se llevó el triunfo por 3-4. “Fue una lástima por lo que fue el partido. El equipo tuvo personalidad e hizo méritos para por lo menos empatar el partido”, resumió el técnico Braulio Correal al final del encuentro.

Gran primera parte la que hizo un Family que se multiplicó por mil para plantarle cara a todo un tricampeón de Champions e Intercontinental al que los alzireños hicieron el pasillo de honor. Antes del partido, el club homenajeó al grupo musical la Fúmiga cuyos componentes son grandes seguidores del equipo ribereño.

El encuentro comenzó con una acción de auténtica mala fortuna cuando al primer minuto, un chute frontal lo toca Machado y Pereira lo introduce en propia puerta. Los palmesanos apretaron con varios acercamientos peligrosos e, incluso, con otro toque local que pudo introducirse en el propio arco. Los valencianos se fueron sacudiendo el peligro y empezaron a acechar la portería de Luan Muller. A la tercera ocasión consecutiva que tuvo Rubi, celebró su 35 cumpleaños recién celebrado con el gol del empate.

Sin embargo, la alegría nunca pudo ser completa y solo medio minuto después Ernesto lograba el 1-2 con un tiro raso. Los colistas no querían ser una mera comparsa y un imponente Yunii batió de cabeza a Luan Muller. Cristian Povea quería demostrar en Primera la capacidad goleadora que tuvo en la categoría de plata. A 6 para el descanso conectó un trallazo a perfecto pase de su tío Ivi que Luan Muller no pudo atajar. El travesaño impidió el cuarto a Pablo Ibarra.

“Cuando nos quitamos el nerviosismo por el rival al que nos enfrentábamos, el escenario de la pista azul y ser transmitido por Teledeporte, que para muchos era la primera vez, fuimos aguantando los arreones y dando la cara”, prosiguió Correal. Sin embargo, los “trichampions” demostraron que no se les puede dejar ni un metro y el capitán de la Selección, Rivillos logró el empate a 3 a dos minutos para el descanso.

“Seis goles en la primera parte fueron un partidazo para los espectadores y partíamos en la segunda parte con igualdad. La clave estuvo en no materializar las ocasiones que tuvimos y ellos solo nos marcaron un gol”, añadió Braulio.

El cuadro mallorquín no quería más sorpresas y a los 6 segundos de la reanudación Fabinho estrelló un disparo en el larguero. Los ribereños seguían buscando el gol por todas las vías. Yunii está demostrando con su juego que debe ir a la selección marroquí. Rubi sigue viviendo una segunda da juventud y con un chutazo casi rebentó la mano de Luan Muller. El meta brasileño ejerció como quinto jugador para crear superioridad. Por su parte Pereira sigue creciendo en la portería alzireña con múltiples paradas, Denis sustituyó a Muller e impidió el 4-3 que se convirtió en el 3-4 de Fabinho a cuatro para el final. Pese al enésimo mazazo, el Family lo siguió intentando arriesgando con Dickson como portero jugador. Yunii se estiró hasta salir lesionado para impedir el 3-5. A solo seis décimas para el final, a la salida de un córner, Ivi y Povea dispararon al poste y al larguero para desesperación propia y de los 1.500 espectadores presentes que siguen confiando que la segunda victoria llegará. “Es muy importante que el aficionado siga arropando al equipo como hizo durante el encuentro y posteriormente saludando a los jugadores tras la derrota. El equipo dio la cara y se merece que continúe el apoyo”, concluyó el técnico alzireño.

Los de Braulio Correal jugarán el martes, a las 21 h, el partido de Copa del Rey en Móstoles y el próximo sábado visitarán al Movistar Inter, a las 20 h.