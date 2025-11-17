Alzira ya permite consultar a qué se dedica cada euro de los impuestos

El Ayuntamiento de Alzira ya permite a cada ciudadano conocer, al detalle, a qué se dedican sus impuestos. Ha estrenado un visor digital al que puede acceder cualquier persona para saber cómo se reparte el presupuesto de cada año. "Damos un gran paso en materia de transparencia con esta nueva herramienta que permite saber dónde se distribuye el dinero del ayuntamiento de una forma clara", ha explicado el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez.

El nuevo visor, disponible en la página web elsmeusimpostos.alzira.es, cuenta con tres apartados. El primero de ellos es el de visión global, que ofrece una perspectiva general sobre los ingresos y gastos del consistorio. La información se actualiza cada trimestre, por lo que, por ejemplo, a fecha de septiembre se puede ver que el ayuntamiento ha ingresado (por distintas vías, no solo a través de los impuestos municipales) algo más de 68 millones de euros, frente a los 52,1 que tenía previstos. De estos, se han gastado ya 39,5.

El segundo y tercer apartado van de la mano. Uno muestra el reparto de los ingresos según las políticas, siendo los Servicios Sociales la que recibe más recursos. En el segundo, se ofrece a cada vecino una calculadora en la que se introduce la cuantía que aporta a las arcas municipales mediante sus impuestos y recibe como respuesta un reparto aproximado sobre a qué áreas se destinan: promoción social, cultura, seguridad, deporte o medio ambiente, entre otros apartados.

Domínguez ha destacado que el nuevo visor supone ahondar en su idea de ser, cada vez más, un gobierno abierto y democrático, al mismo tiempo que ha subrayado que permite mejorar la confianza de la ciudadanía en la administración pública.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Andrés Gomis, ha subrayado que el consistorio ya cumplía con la Ley de Transparencia, pero que ha creído conveniente ofrecer este visor porque "la calidad institucional es clave" y el sector público "es un motor de progreso". Asimismo, ha añadido: "Con esta herramienta, pasamos del derecho a saber al derecho a entender. Una cosa era facilitar información que debe ser pública y otra hacer que sea accesible y comprensible y apostamos por ello".

Para concluir, el edil de Modernización, Israel Pérez, ha indicado que el ayuntamiento "ha abierto las puertas de los presupuestos a la ciudadanía" al mismo tiempo que busca "combatir las 'fake news'". El visor se actualizará trimestralmente con la información contable del ayuntamiento y el gobierno municipal espera poder ampliar los datos y herramientas que ofrecer a la población en futuras versiones.