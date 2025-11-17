Benifaió suma una nueva centenaria

Una celebración siempre es motivo de alegría, sobre todo, si se celebran cien años. Por eso, cada vez son más los ayuntamientos que felicitan personalmente a sus vecinos y vecinas que se convierten en centenarios. Amparo Añón cumplió el pasado viernes 14 de noviembre cien años en Benifaió. La alcaldesa de la localidad, Marta Ortiz, y la concejala de "Gent Gran", María José Piles, no dudaron en acudir a su domicilio para felicitarle en nombre de toda la ciudadanía.

Amparo estuvo rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en este día tan especial. Esta vecina es conocida por estar trabajando durante muchos años en un conocido horno local junto a su hermano Felipe.