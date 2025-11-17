Vaivén
Benifaió suma una nueva centenaria
La alcaldesa y la concejala de "Gent Gran" acuden a su domicilio a felicitarla
Alzira
Una celebración siempre es motivo de alegría, sobre todo, si se celebran cien años. Por eso, cada vez son más los ayuntamientos que felicitan personalmente a sus vecinos y vecinas que se convierten en centenarios. Amparo Añón cumplió el pasado viernes 14 de noviembre cien años en Benifaió. La alcaldesa de la localidad, Marta Ortiz, y la concejala de "Gent Gran", María José Piles, no dudaron en acudir a su domicilio para felicitarle en nombre de toda la ciudadanía.
Amparo estuvo rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en este día tan especial. Esta vecina es conocida por estar trabajando durante muchos años en un conocido horno local junto a su hermano Felipe.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días
- Accidente mortal en Sueca
- Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
- Barrachina destaca en Alzira la colaboración de las cooperativas para retirar 50.000 kilos de fitosanitarios caducados
- La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas