Benifaió suma una nueva centenaria

La alcaldesa y la concejala de "Gent Gran" acuden a su domicilio a felicitarla

La centenaria junto a la concejala y la alcaldesa de Benifaió.

La centenaria junto a la concejala y la alcaldesa de Benifaió. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Una celebración siempre es motivo de alegría, sobre todo, si se celebran cien años. Por eso, cada vez son más los ayuntamientos que felicitan personalmente a sus vecinos y vecinas que se convierten en centenarios. Amparo Añón cumplió el pasado viernes 14 de noviembre cien años en Benifaió. La alcaldesa de la localidad, Marta Ortiz, y la concejala de "Gent Gran", María José Piles, no dudaron en acudir a su domicilio para felicitarle en nombre de toda la ciudadanía.

Amparo estuvo rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en este día tan especial. Esta vecina es conocida por estar trabajando durante muchos años en un conocido horno local junto a su hermano Felipe.

